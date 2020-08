Αθλητικά

Χάρι Μαγκουάιρ: Πρωταθλητής Ζίου Ζίτσου ο αστυνομικός που τον “έπιασε”

Δεν ήταν λίγοι αυτοί που αναρωτήθηκαν πώς κατάφερε ένας απλός αστυνομικός να συλλάβει τον αρχηγό μίας από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ομάδες.

Δεν είχε και πολλές…ελπίδες να μη συλληφθεί ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού μεταξύ των ένστολων που έφτασαν στο σημείο του καβγά, βρισκόταν και ο αστυνομικός που είναι πρωταθλητής Ελλάδος στις πολεμικές τέχνες.

Ο αστυνομικός από το Αγρίνιο, που βρίσκεται αποσπασμένος στη Μύκονο, ήταν εκείνος που κατάφερε να πιάσει και να ακινητοποιήσει τον Χάρι Μαγκουάιρ, στον οποίο και πέρασε χειροπέδες, με τη χρήση των λαβών βραζιλιάνικου Ζίου Ζίτσου.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στην Real News, εκτός από τη στολή του αστυνομικού, στον ελεύθερο του χρόνο φοράει και τη λευκή στολή των πολεμικών τεχνών που ονομάζεται “τζι”, ενώ έχει κορυφαίες διακρίσεις.

Έχει αναδειχθεί πρωταθλητής Ελλάδας, λαμβάνει μέρος στο πανελλήνιο πρωτάθλημα πολεμικών τεχνών των αστυνομικών, ενώ προπονεί και παιδιά που θέλουν να μάθουν τα μυστικά του Ζίου Ζίτσου.

«Θεωρώ πως μου ταιριάζει περισσότερο. Δεν έχει χτυπήματα, περιλαμβάνει τεχνική με μάχη εδάφους, με λαβές και τεχνικές υποταγής που είναι χρήσιμες και βοηθούν στην καθημερινότητα», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη του.