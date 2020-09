Αθλητικά

“Σάρωσε” ο Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του US Open

Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν συνάντησε αντίσταση από τον Ισπανό Άλμπερτ Ράμος Βινιόλας.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα του Στέφανου Τσιτσιπά στο US Open. Με 13 άσους και 38 winner, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν συνάντησε αντίσταση από τον 32χρονο Ισπανό Άλμπερτ Ράμος Βινιόλας, του οποίου επιβλήθηκε σε κάτι περισσότερο από μιάμιση ώρα αγώνα με 6-2, 6-1, 6-1 και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Grand Slam της Νέας Υόρκης.

Ο Τσιτσιπάς φάνηκε απόλυτα προετοιμασμένος για τις απαιτήσεις της ημέρας, ήταν σοβαρός, συγκεντρωμένος και δεν επέτρεψε ούτε στιγμή στον Βινιόλας να ελπίζει. Επιπροσθέτως, ο Ίβηρας πήγε στην αμερικανική μεγαλούπολη χωρίς αγώνες κι αυτό του κόστισε την παράδοση άνευ όρων στον... μπαρουτοκαπνισμένο Τσιτσιπά, που προερχόταν από το τουρνουά του Σινσινάτι.

Αντίπαλος του νεαρού Έλληνα στους «64» της διοργάνωσης θα είναι ένας από τους Κρέσι ή Κόβαλικ. Η πρώτη ημέρα των αγώνων, πάντως, σημαδεύτηκε από την ήττα-αποκλεισμό του Ντιέγο Σβάρτσμαν, που αν και προηγήθηκε με 2-0 (6-3, 6-4) του Κάμερον Νόρι, έχασε τα επόμενα τρία σετ (6-2, 6-1, 7-5) και είπε πρόωρο αντίο.