Μεγάλη αύξηση μισθού για την βασίλισσα Μαργκρέτε

Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές απο το Κράτος για τα μέλη της βασικής οικογένειας της Δανίας.

Η βασίλισσα της Δανίας Μαργκρέτε μπορεί να χαρεί για την αξιοσημείωτη αύξηση του «μισθού» της.

Κατά την παρουσίαση του προϋπολογισμού της Δανίας, ο υπουργός Οικονομικών Νικολάι Βάμεν πρότεινε να λάβει η βασίλισσα Μαργκρέτε μια συνολική επιχορήγηση (μισθό) περίπου 90 εκατομμυρίων κορωνών Δανίας (12 εκατομμύρια ευρώ) τον επόμενο χρόνο. Αυτό σημαίνει 1,7 εκατομμύριο κορώνες (228.000 ευρώ) περισσότερο από ό, τι θα πάρει φέτος.

Ο μισθός του πρίγκιπα Φρέντερικ αναμένεται να αυξηθεί από 21,6 σε 22 εκατομμύρια κορώνες, εκ των οποίων τα 2,2 εκατομμύρια κορώνες θα λαμβάνει η σύζυγός του, η πριγκίπισσα Μαίρη της Δανίας.

Το κράτος θα δώσει όμως συνολικά λιγότερα στην υπόλοιπη βασιλική οικογένεια τον επόμενο χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η κόμισσα Αλεξάνδρα, πρώην σύζυγος του πρίγκιπα Γιόακιμ, παραιτείται στο εξής του μισθού της.