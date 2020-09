Κοινωνία

Κατωπόδης στον ΑΝΤ1: Έκλεισε η παιδική χαρά που πήγαιναν παιδιά από την δομή φιλοξενίας στον Βύρωνα (βίντεο)

Σε καραντίνα τέθηκε η δομή μετά τα κρούσματα που εντοπίστηκαν. Τι είπε στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" ο Δήμαρχος Βύρωνα.