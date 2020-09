Αθλητικά

Europa League: η αντίπαλος της ΑΕΚ στο “δρόμο” για τα play off

Που και πότε θα γίνει η "νοκ-άουτ" αναμέτρηση της Ένωσης.

Τη χειρότερη δυνατή κλήρωση είχε η ΑΕΚ στον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League. Όπως προέκυψε από τη διαδικασία που έγινε στη Νιόν, η Ενωση θα ταξιδέψει στην Ελβετία για να αντιμετωπίσει τη Ζανκτ Γκάλεν, στις 24 Σεπτεμβρίου, σε ένα νοκ-άουτ αγώνα με «έπαθλο» την πρόκριση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Στο μεταξύ, στην Κροατία θα ταξιδέψει ο Άρης για τον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον πρώτα καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της ουκρανικής Κόλος Κοβαλίβκα. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης που έγινε στη Νιόν, ο νικητής του ζευγαριού των «κιτρίνων» θα αντιμετωπίσει στις 24/9 εκτός έδρας τη Ριέκα, διεκδικώντας μία θέση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.

Τέλος, τη σουηδική Χάμαρμπι ή την πολωνική Λεχ Πόζναν θα αντιμετωπίσει ο ΟΦΗ στον γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, αν φυσικά ξεπεράσει νωρίτερα το εμπόδιο του Απόλλωνα Λεμεσού. Η κρητική ομάδα κληρώθηκε να είναι γηπεδούχος (όπως και στον β΄ προκριματικό) σε αυτό το νοκ-άουτ ματς, που θα γίνει στις 24/9 και θα «στείλει» το νικητή στα πλέι-οφ της διοργάνωσης.