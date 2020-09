Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ξάνθη: αναφορές για άνδρα που βρέθηκε ξανά θετικός μετά από 4 μήνες

Έντονο προβληματισμό στους λοιμωξιολόγους προκαλεί η περίπτωση του 45χρονου.

Η περίπτωση ενός 45χρονου από την Ξάνθη ερευνάται από τις υγειονομικές Αρχές.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ΟΡΕΝ, ο άνδρας είχε βρεθεί θετικός στον κορονοϊό τον Απρίλιο και αρνητικοποιήθηκε ένα μήνα μετά.

Στη συνέχεια, έκανε οκτώ αρνητικά τεστ λόγω του αντικειμένου της δουλειάς του.

Έπειτα από τέσσερις μήνες, και συγκεκριμένα πριν από δύο εβδομάδες, βρέθηκε ξανά θετικός. Έκανε και δεύτερο τεστ, το οποίο βγήκε επίσης θετικό. Έκανε ακόμη μια ακόμη δειγματοληψία σε άλλο εργαστήριο. Το πρώτο τεστ βγήκε αρνητικό, το δεύτερο θετικό.

Οι επιστήμονες διερευνούν εάν πρόκειται για περίπτωση επαναλοίμωξης, εάν έχουν μείνει υπολείμματα του ιού ή αν πρόκειται για κάποια αντίδραση του οργανισμού.

Αν τελικά πρόκειται για επαναλοίμωξη, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα πρόκειται για την τρίτη περίπτωση παγκοσμίως.