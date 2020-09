Τεχνολογία - Επιστήμη

Η οδήγηση με έντονη μουσική είναι επικίνδυνη για την... καρδιά!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Complementaty Therapies in Medicine

Η πολύωρη οδήγηση για ορισμένους μπορεί να αποτελεί ευχαρίστηση, για άλλους όμως είναι αγχωτική, με το άγχος, κυρίως σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας, να επηρεάζει την καρδιά. Ερευνητές επιβεβαιώνουν ότι η λύση στο πρόβλημα του άγχους κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί η μουσική.

Η πίεση της οδήγησης μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών παθήσεων, μια κατάσταση που επηρεάζει μεγάλο ποσοστό οδηγών στις Ηνωμένες Πολιτείες και σ' όλο τον κόσμο γενικότερα. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που οδηγούν σε καθημερινή βάση για αρκετές ώρες είναι έτοιμοι να αναπτύξουν καρδιακά προβλήματα. Έγγραφο μελέτης που περιλαμβάνεται στο περιοδικό Complementaty Therapies in Medicine αναφέρει ότι η ακρόαση μουσικής κατά τη διάρκεια της οδήγησης βοηθά στην ανακούφιση του άγχους που επηρεάζει θετικά την υγεία της καρδιάς.

Όμως, τι είδους μουσική πρέπει να ακούει ο οδηγός; Ερευνητές στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Νότιας Κίνας που πραγματοποίησαν πριν μήνες ένα πείραμα έδειξε ότι η μουσική με υψηλό ρυθμό (πάνω από 120 χτύπους ανά λεπτό) προκάλεσε ακανόνιστη οδήγηση. Η οδήγηση των εθελοντών έγινε σε σύστημα προσομοίωσης για να μην υπάρχουν ατυχήματα και έδειξε ότι οι οδηγοί που άκουγαν ήρεμη μουσική ή καθόλου μουσική, άλλαξαν λωρίδα περίπου 70 φορές μέσα σε μία ώρα, ενώ όσοι άκουσαν ροκ μουσική, άλλαξαν λωρίδα 140 φορές σε μία ώρα.

Αυτό δείχνει ότι για να μπορεί κάποιος οδηγήσει με ασφάλεια, έχοντας το μυαλό του 100% συγκεντρωμένο στην οδήγηση, τα ιδανικά τραγούδια που πρέπει να ακούει είναι αυτά με ταχύτητα 60 με 80 χτύπων στο λεπτό, όσους χτύπους δηλαδή έχει και η καρδιά. Αυτό βοηθάει τον οδηγό να ελέγξει τα επίπεδα του στρες, καθώς βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας. Η μουσική με ταχύτερο ρυθμό ενθαρρύνει τους ανθρώπους να κινηθούν με πιο γρήγορους ρυθμούς, άρα να κάνουν περισσότερα λάθη. Επίσης αυτοί οι οδηγοί αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα, κάνοντας περισσότερα λάθη.

Όταν οδηγός ανεβάζει την ένταση, τόσο η οδήγησή του γίνεται περισσότερο επικίνδυνη και επιθετική, με τον χρόνο αντίδρασης να ανεβαίνει ανησυχητικά, ενώ παράλληλα δεν έχει τον απόλυτο έλεγχο του αυτοκινήτου του. Παράλληλα δεν μπορεί να αφουγκραστεί την κατάσταση του οδοστρώματος με αρνητικές συνέπειες κυρίως σε άσχημες καιρικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, όποιο είδος μουσικής και αν ακούει ο οδηγός καλό είναι οι χτύποι του τραγουδιού να συμβαδίζουν με τους χτύπους της καρδιάς και τα ντεσιμπέλ να είναι σε λογικά πλαίσια. Αυτό αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες που στο μέλλον μπορούν να προτείνουν μοντέλα μουσικής που θα βοηθούν τους οδηγούς να έχουν καλύτερη απόδοση και υψηλά επίπεδα ασφάλειας…