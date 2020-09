Κόσμος

Γκάρμπερ: δικαίωμα της Κύπρου η εκμετάλλευση της ΑΟΖ της

Το ελληνικό ΥΠΕΞ χαιρετίζει την άρση του αμερικανικού εμπάργκο όπλων για την Λευκωσία. Τι λέει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Μεγαλόνησο για τις τουρκικές προκλήσεις

Σημαντικό εταίρο και παίκτη - κλειδί χαρακτήρισε την Κύπρο η πρέσβειρα των ΗΠΑ στο νησί, Τζούντιθ Γκάρμπερ, με την οποία ενισχύεται, όπως είπε, η συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας στην Nοτιοανατολική Μεσόγειο.

Με αφορμή την μερική άρση του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η κ. Γκάρμπερ παραχώρησε συνέντευξη τύπου στην οποία ανέφερε ότι η απόφαση των ΗΠΑ δεν συνδέεται με τις πρόσφατες εξελίξεις στην ν/α Μεσόγειο, ούτε στρέφεται κατά της Τουρκίας, η οποία ενημερώθηκε -όπως σημείωσε- για την απόφαση των ΗΠΑ το βράδυ της Τρίτης.

Σε ερώτηση του ΑΠΕ--ΜΠΕ αν υπάρχει αλλαγή στους ενεργειακούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ στην Κύπρο, μετά και τις πρόσφατες επαφές του Προέδρου Αναστασιάδη με τις εταιρείες Chevron και Noble, η κ. Γκάρμπερ τόνισε: «Υπήρξε όντως μια μικρή καθυστέρηση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Αλλά είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι για την παρουσία της Exxon Mobil και της Chevron στην περιοχή. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται τους υδρογονάνθρακες στην ΑΟΖ της».

Σε δεύτερη ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχετικά με το ενδεχόμενο παρουσίας αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, η κ. Γκάρμπερ ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία, γεγονός το οποίο εντάσσεται σε γενικότερο πλαίσιο διμερών σχέσεων και όχι ως μέρος των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή.

Χαρακτήρισε αποσταθεροποιητικό τον ρόλο της Ρωσίας στην περιοχή, τόσο μέσω των προσφυγικών ροών από την Συρία στην Κύπρο, όσο και γενικότερα.

Τέλος, η κ. Γκάρμπερ ανέφερε ότι η απόφαση δεν αλλάζει τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ και την επιθυμία αυτών για μια βιώσιμη λύση στο Κυπριακό στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και επανένωσης του νησιού.

ΥΠΕΞ Ελλάδας: χαιρετίζουμε την άρση του εμπάργκο προς την Κύπρο

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι «η Ελλάδα χαιρετίζει την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για τη μερική άρση του εμπάργκο εξοπλισμών στην Κυπριακή Δημοκρατία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ δύο φίλων χωρών αλλά και απόδειξη αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η Κυπριακή Δημοκρατία ως μια χώρα που συμβάλλει στη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή».

«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να εργάζεται με την Κύπρο, τις ΗΠΑ και χώρες της ευρύτερης περιοχής για την εδραίωση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή», καταλήγει η ανακοινωση του ΥΠΕΞ.