Γεννηματά: Γενναίες και στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μικρομεσαίους

Συνάντηση της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής με την ηγεσία τη ΓΣΕΒΕΕ.

Tον πρόεδρο Γιώργο Καββαθά και τον γενικό γραμματέα της ΓΣΕΒΕΕ Α. Νικολόπουλο, συνάντησε η Φώφη Γεννηματά στο γραφείο της στη Βουλή, το μεσημέρι. Η συνάντηση εντάσσεται στον κύκλο επαφών της προέδρου του Κινήματος Αλλαγής με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς ενόψει της παρουσίας της στο Forum της Θεσσαλονίκης αφού η παρουσία στη ΔΕΘ ακυρώθηκε λόγω κορονοϊού.

Αντικείμενο της συζήτησης της κ. Γεννηματά και της ηγεσίας της ΓΣΕΒΕΕ ήταν τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσα στην κρίση και τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής, για την αξιοποίηση των πόρων του ταμείου ανάκαμψης.

Μετά την συνάντηση η Φώφη Γεννηματά δήλωσε πως το Κίνημα Αλλαγής συνομιλεί με ενεργές δυνάμεις της παραγωγής και της Κοινωνίας ενώ πρόσθεσε ότι «την ώρα της βαθιάς ύφεσης που πλήττει επιχειρήσεις και εργαζόμενους, η κυβέρνηση συνεχίζει με ανεπαρκή μέτρα, στη λογική του «βλέποντας και κάνοντας».

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής επεσήμανε ότι «από τον όλο σχεδιασμό της κυβέρνησης ακόμη και από την βαθιάς συντηρητικής αντίληψης έκθεση Πισσαρίδη, απουσιάζει κάθε ουσιαστικό μέτρο στήριξης της Ελληνικής Μικρομεσαίας επιχείρησης».

Κατήγγειλε τη απαράδεκτη στάση, όπως είπε, των τραπεζών σχετικά με τα μέτρα ρευστότητας των Τραπεζών και τόνισε:

«Είναι ώρα - ΤΩΡΑ - πριν είναι πολύ αργά - να υπάρξουν νέες γενναίες και στοχευμένες παρεμβάσεις για τους μικρομεσαίους, την βιοτεχνία, τους επαγγελματίες, το εμπόριο», τόνισε η Φώφη Γεννηματά και πρότεινε για τις επιχειρήσεις:

Νέα Προγράμματα χορήγησης ρευστότητας με κύριο κριτήριο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Νέο Πρόγραμμα Επιστρεπτέας Προκαταβολής ύψους 2 δις ευρώ ακόμη. Με κύριο κριτήριο την πορεία του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων.

Επιδότηση ενοικίου (κατά 40%) για τις πληγείσες επιχειρήσεις-και την φοιτητική στέγη-ως το τέλος του 2020, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση των ιδιοκτητών.

Στήριξη της ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού και της Εστίασης ως 31/12/2021 με μείωση του ΦΠΑ στο 6%.

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Ακατάσχετο τραπεζικό λογαριασμό για τους επαγγελματίες.

Παράταση ως το τέλος του χρόνου των μέτρων για την αναβολή πληρωμών που έχουν πληγεί δραστικά από την κρίση. Ένταξη τους σε βιώσιμες ρυθμίσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η καταβολή τους. Να μην χάνεται η ρύθμιση των 120 δόσεων, για ενταγμένες σε αυτήν επιχειρήσεις που είχαν αδυναμία πληρωμής μέσα στην κρίση.

Παράλληλα ανακοίνωσε προτάσεις για τη στήριξη και τον μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης ώστε να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, να έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και να δημιουργήσουν πολλές νέες θέσεις εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες και αμοιβές.

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν :

Ειδικά φορολογικά κίνητρα για τις συνενώσεις επιχειρήσεων και την δημιουργία δικτύων συνεργασίας.

Χρηματοδότηση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας, της δημιουργίας συνεργατικών σχηματισμών και αλυσίδων «αξίας».

Τοπικά Περιφερειακά Σύμφωνα Ανάπτυξης, για την προώθηση επιχειρηματικών δράσεων σύμφωνα με τα κατά τόπους συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Οριζόντια οργάνωση παροχής τεχνογνωσίας προς τις ΜΜΕ με την δημιουργία INCUBATOR (θερμοκοιτίδων) σε επιλεγμένους κλάδους.

Δεύτερη ευκαιρία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν σταματήσει την δραστηριότητά τους.

Σύγχρονο εταιρικό Προπτωχευτικό και Πτωχευτικό Δίκαιο. Με Διαχειριστές Αφερεγγυότητας, σχέδια αναδιάρθρωσης και ταχεία έκδοση των αποφάσεων. Με παράλληλη προστασία της Α' κατοικίας, ώστε οι ιδιοκτήτες να μη μετατρέπονται σε ενοικιαστές.

Αναβάθμιση των επιμελητηρίων, ως μηχανισμών ενημέρωσης και συμβουλευτικής των επιχειρήσεων.

Τηλεμπόριο και τηλεπιχειρείν

Περαιτέρω ανάπτυξη, όχι μόνο του ηλεκτρονικού εμπορίου αλλά γενικότερα του ηλεκτρονικού επιχειρείν, με δικτυακές πλατφόρμες εταιρειών, αγορών και συμβάσεων. Στην συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές Β. Κεγκέρογλου, Κ. Σκανδαλίδης, Μ. Κατρίνης και οι γραμματείς των τομέων Γ. Κουτσούκος, Α. Πόντας και Σ. Κομνηνός.