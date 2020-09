Οικονομία

Συμφωνία Ελλάδας και Σερβίας για συνεργασία στον τομέα του τουρισμού

Στόχος της συμφωνίας είναι η περαιτέρω εδραίωση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας ως κυρίαρχης στη Βαλκανική και στη Νότια Ευρώπη.

Κυρώθηκε σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων η Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων Ελλάδας και Σερβίας για τη συνεργασία στον τομέα του τουρισμού. Τη Συμφωνία εισηγήθηκε το Υπουργείο Τουρισμού με σχέδιο νόμου.

Ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης χαιρέτισε την κύρωση της Συμφωνίας Ελλάδας-Σερβίας, αναφέροντας ότι «στο Υπουργείο Τουρισμού παρακολουθούμε συστηματικά τους δείκτες της σερβικής τουριστικής αγοράς, διαπιστώνοντας την μεγάλη ανάπτυξη που σημειώνεται, ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρήσαμε ως επιβεβλημένο να προχωρήσουμε σε μια νέα Συμφωνία Ελλάδας-Σερβίας, ειδικά στον τουριστικό κλάδο και πάντα με στόχο την περαιτέρω εδραίωση της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας ως κυρίαρχης στη Βαλκανική και στη Νότια Ευρώπη».

Όπως εξήγησε περαιτέρω ο Υπουργός Τουρισμού «τα στατιστικά στοιχεία μαρτυρούν ότι η Ελλάδα αποτελεί δημοφιλή προορισμό για πολυάριθμους Σέρβους πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι, μόνο το 2019, η Ελλάδα υποδέχτηκε πάνω από 1 εκατομμύριο Σέρβους τουρίστες, οι οποίοι δαπάνησαν περί τα 356 εκατομμύρια ευρώ κατά την παραμονή τους στη χώρα μας. Και, ας μην ξεχνάμε, ότι ο πληθυσμός της Σερβίας δεν υπερβαίνει τα 7 εκατομμύρια άτομα».

Συνοπτικά, η Συμφωνία Ελλάδας - Σερβίας περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

Ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των δύο χωρών.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής του ΕΟΤ σε τουριστικές εκθέσεις και άλλες τουριστικές εκδηλώσεις προβολής που πραγματοποιούνται στη Σερβία. Το ίδιο ισχύει αντιστοίχως για τον Σερβικό Οργανισμό Τουρισμού, με τη συμμετοχή του σε παρόμοιες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Ενθάρρυνση και διευκόλυνση των επενδύσεων εκ μέρους Ελλήνων και Σέρβων επιχειρηματιών, καθώς και των επιχειρηματικών συμπράξεων στους αντίστοιχους τουριστικούς τομείς.

Ενθάρρυνση διοργάνωσης ταξιδιών εξοικείωσης και ενημέρωσης για τουριστικούς πράκτορες και ταξιδιωτικούς δημοσιογράφους.

Προώθηση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα των Ειδικών Μορφών Τουρισμού, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον τουρισμό υπαίθρου, τον γαστρονομικό και τον οινικό τουρισμό, τον τουρισμό ευεξίας, τον ιαματικό τουρισμό και τον θρησκευτικό-προσκυνηματικό τουρισμό κ.α.

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Τουρισμού αναφέρθηκε και στο άνοιγμα της ελληνικής τουριστικής αγοράς.

«Ποτέ δεν είπαμε ότι αυτή η χρονιά θα είναι καλή, εύκολη ή ίδια με την προηγούμενη. Ούτε είπαμε πως θα επιστρέψουμε σε μια πρότερη κανονικότητα, αλλά ότι θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κανονικότητα». Και συνέχισε λέγοντας πως «στο ερώτημα αν έπρεπε ή όχι να ανοίξει ο Ελληνικός Τουρισμός αυτό το καλοκαίρι, έχω να προβάλω τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία δείχνουν πτώση κατά 15,2% στο δεύτερο τρίμηνο για τη χώρα μας, τη στιγμή που άλλες τουριστικές χώρες είχαν μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ, για παράδειγμα η Ισπανία κατά 22,1% και η Ιταλία κατά 17,3%. Στην Ελλάδα υπήρξε μια αύξηση κρουσμάτων με το άνοιγμα της τουριστικής αγοράς, η οποία όμως είναι πολύ μικρότερη, σε σύγκριση ακόμα και με χώρες που δεν άνοιξαν καν τα σύνορά τους. Τα τεστ αυξήθηκαν θεαματικά και βρέθηκαν ελάχιστα κρούσματα».

Τέλος, ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης επανέλαβε πως «οι αριθμοί που θα δούμε στο τέλος της φετινής χρονιάς, μόνο θετικό πρόσημο μπορεί να έχουν. Και σίγουρα θα είναι πολύ πιο πάνω από το 'σημείο μηδέν' από το οποίο ξεκινήσαμε. Η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην υγεία και στο άνοιγμα της χώρας μας είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Για την οποίαν η Ελληνική Κυβέρνηση δίνει καθημερινά σκληρές μάχες».