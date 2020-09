Κόσμος

Τσαβούσογλου: ο Μακρόν έχει γίνει “υστερικός” με την ανατολική Μεσόγειο

Ο Τσαβούσογλου υποστηρίζει πως η Γαλλία είναι η χώρα που εξωθεί πιο πολύ την Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο...

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας δήλωσε σήμερα πως ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει γίνει «υστερικός» λόγω των εξελίξεων στις συγκρούσεις στη Λιβύη και τη Συρία και της διένεξης για τα όρια των θαλασσίων ζωνών στην ανατολική Μεσόγειο.

Η Άγκυρα κατηγορεί το Παρίσι ότι στη Λιβύη υποστηριζει πολιτικά τον Χαλίφα Χάφταρ εναντίον της εδρεύουσας στην Τρίπολη κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, αφού προηγουμένως του προσέφερε στρατιωτική βοήθεια για να πολεμήσει ισλαμιστές μαχητές. Το Παρίσι το αρνείται. «Στη Λιβύη (η Γαλλία) υποστήριξε τον πραξικοπηματία Χάφταρ και έκανε μεγάλο λάθος», είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Τα πράγματα άλλαξαν, οι ισορροπίες μετατοπίστηκαν, ο Χάφταρ ηττήθηκε και ο Μακρόν έγινε υστερικός».

Η Τουρκία και η Γαλλία έφθασαν επίσης σχεδόν στα όρια της σύγκρουσης τον Ιούνιο όταν ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο επιχείρησε να επιθεωρήσει ένα τουρκικό πλοίο στο πλαίσιο της επιτήρησης του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ κατά της Λιβύης. Μιλώντας στους δημοσιογράφους στην Άγκυρα, ο Τσαβούσογλου είπε ακόμη πως η Τουρκία ανέκοψε τις ελπίδες της Γαλλίας ότι ο Χάφταρ θα καταλάμβανε την πρωτεύουσα της Λιβύης, προσφέροντας στρατιωτική υποστήριξη στην Κυβέρνηση Εθνικής Συμφωνίας η οποία απέκρουσε την επίθεση του Χάφταρ τον Ιούνιο. «Με εκείνη την υστερία, δεν ήξερε τι να κάνει. Ακριβώς έπειτα από αυτό, είπε πως τα πλοία μας είχαν παρενοχλήσει τα πλοία τους στην ανατολική Μεσόγειο αλλά δεν μπόρεσε να το τεκμηριώσει και εξευτελίστηκε».

Ο Τσαβούσογλου είπε ακόμη πως η Γαλλία είναι η χώρα που εξωθεί πιο πολύ την Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο και κάλεσε το Παρίσι να συνεργαστεί με την Τουρκία για την επίτευξη περιφερειακής σταθερότητας. «Δεν υπάρχει λόγος για μια τέτοια υστερική συμπεριφορά εκ μέρους της Γαλλίας, τους κάνει να φαίνονται γελοίοι. Είμαστε δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ», είπε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.