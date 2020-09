Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Ποιες περιοχές είναι "στο κόκκινο", που εντοπίστηκαν οι περισσότεροι νοσούντες τις προηγούμενες 24 ώρες.

Ακόμη 1 θάνατος και 202 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοινώθηκαν την Παρασκευή από τον ΕΟΔΥ.

Απο αυτά, τα 10 ειναι εισαγόμενα και ειδικότερα: 9 κρούσματα εντοπίστηκαν κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας και ακόμη 1 κρούσμα αφορ;a ασθεν;h που μετέβη αυτοβούλως για έλεγχο,

Από τα 192 εγχώρια κρούσματα, τα 29 συνδέονται με συρροές, ενώ 21 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας Αναλυτικότερα:

86 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 16 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 4 συνδέονται με συρροές

16 στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

12 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας, εκ των οποίων 6 συνδέονται με συρροή

10 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας, εκ των οποίων 6 συνδέονται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Ζακύνθου, εκ των οποίων 5 συνδέονται με συρροές

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

7 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή

6 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

4 κρούσματα στην Π.Ε. Κυκλάδων, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή

4 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης, εκ των οποίων 1 αναφέρει πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορίνθου, εκ των οποίων 2 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

3 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

3 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, εκ των οποίων 2 συνδέονται με συρροή, ενώ 1 αναφέρει επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα

2 κρούσματα στην Π.Ε. Χανίων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Δωδεκανήσων

2 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρεβέζης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Μαγνησίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λέσβου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λάρισας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Λακωνίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Δράμας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Γρεβενών

1 κρούσμα στην Π.Ε. Βοιωτίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

Κορονοϊός - Χαρδαλιάς: νέα μέτρα σε κλειστές δομές και οίκους ευγηρίας

Νέα μέτρα σε κλειστές δομές και οίκους ευγηρίας ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση για τον κορονοϊό.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τα αυξημένα κρούσματα στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και έστειλε αυστηρό μήνυμα σε όλους: «Τηρείτε τα μέτρα για να μην έχουμε άλλα μέτρα»!



Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας εξήγγειλε σαρωτικούς ελέγχους με στόχο να έχουν ελεγχθεί όλες οι μονάδες της χώρας μέσα στις επόμενες 10 μέρες και σημείωσε ότι κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί εκ νέου η ανάγκη τήρησης των μέτρων από τους εργαζόμενους στις εν λόγω δομές.

«Μέλημά μας ήταν και είναι να προστατέψουμε τη Δημόσια Υγεία», επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Απαιτείται συνεργασία της πολιτείας, της κοινωνίας και των ίδιων των πολιτών. Μόνο λειτουργώντας ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη με την εξάπλωση της πανδημίας».

Κορονοϊός - Γώγος: τον Δεκέμβριο οι πρώτες δόσεις του εμβολίου

Η πανδημία συνεχίζεται, σημείωσε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, Χαράλαμπος Γώγος, μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, κατά τη σημερινή ενημέρωση για την εξέλιξη της covid-19 στη χώρα μας, μαζί με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Νίκο Χαρδαλιά.

Ο καθηγητής επισήμανε ότι υπάρχει μεγάλη παγκόσμια διασπορά του ιού. Ενδεικτικά ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί περισσότερα από 26 εκατ. κρούσματα και πάνω από 800 χιλιάδες θάνατοι, παγκοσμίως. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε νέα έξαρση της πανδημίας, προσθέτοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και στην χώρα μας. Στα ίδια επίπεδα βρίσκεται και η Ελλάδα, είπε, προσθέτοντας πως η έξαρση αυτή σχετίζεται με την άρση των περιοριστικών μέτρων στις αρχές του καλοκαιριού και και τη χαλάρωση που παρατηρήθηκε.

Περαιτέρω ανέφερε πως στην Ελλάδα από τις αρχές Αυγούστου μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 841 εισαγόμενα κρούσματα σε σύνολο 6.320, επισημαίνοντας πως από αυτά το 30% είναι ασυμπτωματικά, ενώ 66% προέρχεται από επαφή με διαπιστωμένο κρούσμα. Επιπλέον, σημείωσε πως την ίδια περίοδο εντοπίστηκαν 698 σε χώρους όπως νοσοκομεία, στρατόπεδα κ.λπ., και 168 σε κλειστές δομές.

Κορονοϊός: Έλεγχοι σε όλες τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Την πρόοδο του προγράμματος προληπτικών ελέγχων στο σύνολο των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων συζήτησαν σήμερα στη συνάντησή τους η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτης Αρκουμανέας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, εντός δεκαημέρου, θα έχει ολοκληρωθεί ο μοριακός έλεγχος στις δομές ηλικιωμένων όλης της χώρας.

Μετά τη συνάντησή τους, η υφυπουργός Εργασίας δήλωσε σχετικά: «Με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέα, συμφωνήσαμε ότι, εντός δέκα ημερών, θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι ανίχνευσης του κορονοϊού σε όλες τις δομές της χώρας. Τρία είναι τα όπλα μας για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού: 1) περισσότεροι προληπτικοί μοριακοί έλεγχοι, 2) περισσότεροι έλεγχοι τήρησης υγειονομικών πρωτοκόλλων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίας και βέβαια τις Περιφέρειες και 3) τα νέα και επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για τη λειτουργία των δομών και για την ασφαλή συμπεριφορά των εργαζομένων. Για την προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και με τους ελέγχους αυτούς θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο υγειονομικά τις δομές που τους φιλοξενούν».

Κορονοϊός - Μόρια: Συνεχίζονται τα τεστ στο ΚΥΤ

Συνεχίστηκαν σήμερα Παρασκευή οι δειγματοληψίες στον χώρο της υγειονομικής μονάδας του ΚΥΤ της Μόριας, προκειμένου να ελεγχθούν μέχρι και αύριο Σαββάτο, 2.000 πρόσφυγες και μετανάστες, διαμένοντες στο τμήμα αυτό του καταυλισμού όπου ζούσε ο 40χρονος Σομαλός που διαγνώσθηκε ασθενής από κορονοϊό την περασμένη Τετάρτη.

Σήμερα, από το συνεργείο του ΕΟΔΥ στη Λέσβο που έχει ενισχυθεί με επιστημονικό προσωπικό από την Αθήνα, θα συγκεντρωθούν περί τα 1.000 δείγματα. Άλλα 650 συγκεντρώθηκαν χθες και τα υπόλοιπα αύριο. Σήμερα επίσης, αναμένονται τα αποτελέσματα επί των εξετάσεων δυο στενών επαφών του ασθενούς Σομαλού.