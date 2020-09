Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Έλεγχοι σε όλες τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων

Εντός δεκαημέρου θα έχει ολοκληρωθεί ο μοριακός έλεγχος στις δομές ηλικιωμένων όλης της χώρας.

Την πρόοδο του προγράμματος προληπτικών ελέγχων στο σύνολο των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων συζήτησαν σήμερα στη συνάντησή τους η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Παναγιώτης Αρκουμανέας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει, εντός δεκαημέρου, θα έχει ολοκληρωθεί ο μοριακός έλεγχος στις δομές ηλικιωμένων όλης της χώρας.

Μετά τη συνάντησή τους, η υφυπουργός Εργασίας δήλωσε σχετικά: «Με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ κ. Αρκουμανέα, συμφωνήσαμε ότι, εντός δέκα ημερών, θα έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι ανίχνευσης του κορονοϊού σε όλες τις δομές της χώρας. Τρία είναι τα όπλα μας για την αναχαίτιση της διασποράς του ιού: 1) περισσότεροι προληπτικοί μοριακοί έλεγχοι, 2) περισσότεροι έλεγχοι τήρησης υγειονομικών πρωτοκόλλων από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίας και βέβαια τις Περιφέρειες και 3) τα νέα και επικαιροποιημένα πρωτόκολλα για τη λειτουργία των δομών και για την ασφαλή συμπεριφορά των εργαζομένων. Για την προστασία των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, έχουμε λάβει τα αυστηρότερα μέτρα από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και με τους ελέγχους αυτούς θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο υγειονομικά τις δομές που τους φιλοξενούν».

Από την πλευρά του, ο κ. Αρκουμανέας τόνισε: «Από την αρχή της πανδημίας, ο βασικός σκοπός μας είναι η προάσπιση της δημόσιας υγείας, δίνοντας προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες. Συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους με τις κινητές ομάδες υγείας του ΕΟΔΥ και, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες, θα πραγματοποιήσουμε ελέγχους στο σύνολο των δομών φιλοξενίας ηλικιωμένων. Θέλω να τονίσω ότι πρέπει να υπάρχει αυστηρή και απόλυτη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ σε όλες τις δομές, προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό τοίχος προστασίας απέναντι στον COVID-19».