Πολιτική

Σχοινάς για Τουρκία: κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει την Ευρώπη με κραυγές ή απειλές

Είναι η μεγαλύτερη και ίσως και η τελευταία ευκαιρία για την Τουρκία, να επανέλθει στον δρόμο της αποκλιμάκωσης, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Την εκτίμηση ότι είναι «ίσως η μεγαλύτερη και ίσως η τελευταία ευκαιρία για την Τουρκία να επανέλθει στον δρόμο της αποκλιμάκωσης και του διαλόγου» εξέφρασε απόψε, ενόψει της ειδικής Συνόδου Κορυφής της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου για την Ανατολική Μεσόγειο, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, μιλώντας -μέσω τηλεδιάσκεψης- από το βήμα της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

«Πρέπει να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση -και πιστεύω πως έχει ήδη γίνει σαφές- ότι κανείς δεν μπορεί να εκβιάσει την Ευρώπη με κραυγές ή απειλές. Ήρθε η ώρα η Τουρκία να αποφασίσει αν θα πρέπει να συμμετάσχει στο τραπέζι ενός ειλικρινούς και γόνιμου διαλόγου με τους γείτονές της και την ΕΕ συνολικά ή αν θα ψάξει μια άλλη θέση στον κόσμο, με άλλους συμμάχους. Αναζητούμε από την πλευρά μας ένα πλαίσιο ευρω-τουρκικής αναφοράς, που σίγουρα θα καλύπτει τις ελληνικές και κυπριακές εθνικές επιδιώξεις, με ορίζοντα τη Σύνοδο Κορυφής της 24ης- 25ης Σεπτεμβρίου. Θα είναι ίσως η μεγαλύτερη και ίσως και η τελευταία ευκαιρία για την Τουρκία, να επανέλθει στον δρόμο της αποκλιμάκωσης και του διαλόγου και πρέπει οι φίλοι μας οι Τούρκοι να το καταλάβουν αυτό» σημείωσε ο κ.Σχοινάς, επισημαίνοντας ότι η Τουρκία είναι «ένας μεγάλος και δύσκολος εταίρος» για την Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά αυτή η σχέση δεν είναι δεδομένη, ούτε λειτουργεί αυτόματα, παρά πρέπει να χτιστεί και να αποδειχθεί στην πράξη.

Η διατήρηση της γεωπολιτικής σταθερότητας και ασφάλειας σε όλα τα σύνορα της ΕΕ, αλλά ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο, είναι σύμφωνα με τον κ.Σχοινά, μία από τις δύο πρόσθετες βασικές προϋποθέσεις και κρίσιμους παράγοντες για τη γρήγορη επιστροφή της Ευρώπης στην κανονικότητα μετά την πανδημία.