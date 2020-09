Ζώδια

Ζώδια: Τρία πράγματα που θα διώξουν τον σύντροφό σου μακριά

Τι δεν αντέχει το ζώδιο σε μία σχέση. Συμπεριφορές που δεν ανέχονται από το ταίρι τους.

ΚΡΙΟΣ

Να θεωρείς ότι δεν υπάρχει λόγος να τρέχετε σε άγνωστα μέρη, αφού τα γνωστά είναι μια χαρά. Αυτό επεκτείνεται και στα ανεξερεύνητα σεξουαλικά εδάφη. Έτσι μπράβο, δώσε ρουτίνα στον Κριό και δες για πότε… θα την κάνει.

Να αποδειχθεί ότι έχεις υψοφοβία, εντομοφοβία και σε πιάνει πανικός αν μπεις σε οποιοδήποτε όχημα τρέχει γρηγορότερα από 40 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν έχει πιο αντισεξουαλικό από το να είσαι φοβητσιάρης (ή φοβητσιάρα, μη νομίζεις πως αν είσαι γυναίκα τη γλιτώνεις).

Και επιπλέον να κάνεις μούτρα ή σκηνές αν εκείνος(-η) επιμένει να πηγαίνει χωρίς εσένα εκεί όπου δεν γουστάρεις / βαριέσαι / φοβάσαι. Τι έκανε λέει; Ποιος είσαι εσύ που θα βάλεις χαλινάρι στον άνεμο, ε;

ΤΑΥΡΟΣ

Όχι μόνο να μη σε ενδιαφέρει το καλό φαγητό, αλλά να μπορείς να φας και να σερβίρεις οτιδήποτε χαρακτηρίζεται ως φαγώσιμο, με την ευρεία έννοια. Το απόλυτο ξενέρωμα, να περιφρονείς την ύψιστη απόλαυση.

Να μην έχεις κανέναν ενδοιασμό να κυκλοφορείς στο σπίτι, μπροστά στα έντρομα μάτια του, σαν τρόφιμος νοσοκομείου με πυτζάμες, παντόφλες και μαλλί αχτένιστο από χθες το βράδυ. Παρεκτός κι αν το πας για χωρισμό...

Να πιστεύεις ότι τα λεφτά είναι για να τα τρώμε, διότι «μαζί μας θα τα πάρουμε;» και να συντελείς όσο μπορείς στο να φαγωθούν και τα δικά του. Ο Ταύρος σέβεται το χρήμα, και πόσο μάλλον αν πρόκειται για το δικό του. Κάτω τα χέρια, λοιπόν.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Να κατεβάζεις διαρκώς μούτρα, γιατί θέλει να βγαίνετε και με άλλους και δεν αρκείται στη δική σου απαράμιλλη και συναρπαστική συντροφιά. Ο Δίδυμος θεωρεί αντιδημοκρατικό να μην μοιράζεται την υπέροχη παρουσία του και με άλλο κόσμο.

Να επαναλαμβάνεις με ενοχλητική συχνότητα τα ίδια και τα ίδια πέντε τσιτάτα, με τα οποία τον είχες κάνει να νομίσει αρχικά ότι είσαι άτομο της υψηλής διανόησης. Μπορεί να παραβλέψει πολλά ελαττώματά σου. Το μυαλό-κουκούτσι δεν είναι ένα από αυτά.

Να τον είχες αφήσει να νομίζει ότι μαζί θα ζήσετε τις «χίλιες και μια νύχτες», χωρίς όμως να του διευκρινήσεις ότι αυτές θα είναι “μούγκα μπροστά στην τηλεόραση”. Τι βαρεμάρα, μα τον Αλλάχ!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Όσο μεγαλώνεις να μοιάζεις όλο και περισσότερο στη μάνα του/στον πατέρα της, δημιουργώντας αθέμιτο ανταγωνισμό στην καρδιά του με αυτά τα ιερά πρόσωπα. Μάνα είναι μόνο μία, έλεος! Μην του βάζεις διλήμματα.

Όχι μόνο να επιμένεις να είσαι στο facebook, αλλά και να αρνείσαι να αλλάξεις τη φωτογραφία σου με κάποια όπου είστε μαζί. Για το «κατάσταση: ελεύθερος-η» δεν συζητάμε καν.

Αν πάψεις να τον(την) αγαπάς και χωρίσετε, θα βουλιάξει στην πικρή μοναξιά, θα απομείνει να παραδέρνει σαν την καλαμιά στον κάμπο και δεν θα ξαναγαπήσει ποτέ. Γιατί θα του/της έχεις ραγίσει την καρδιά και θα κουβαλάς το κρίμα στον λαιμό σου, εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν.

ΛΕΩΝ

Παρά τις αρχικές (παραπλανητικές) ενδείξεις, η συμπεριφορά και η εμφάνισή σου να πηγαίνουν από το αμελές στο αμελέστερο, εκθέτοντάς τον ότι κυκλοφορεί με ένα… μπάζο. Ποιος, ο βασιλιάς! Που τόσες (ή τόσοι, αναλόγως) ονειρεύονται την εύνοια και το κρεβάτι του!

Να ξελογιαστείς με τον κολλητό(-τή) του και μάλιστα να μην τηρήσετε ούτε μια στοιχειώδη μυστικότητα. Τέτοιο ρεζίλεμα και προπαντός, ανάμεσα σε γνωστό κόσμο; Κι έπειτα σου λένε, φταίει ο φονιάς…

Να κάνεις απεγνωσμένες (αποτυχημένες φυσικά) και συνάμα ενοχλητικότατες προσπάθειες να τον καπελώνεις στο πού θα πάτε και τι θα κάνετε. Όχι πως θα πετύχεις τίποτα, πέραν του να τον εκνευρίσεις. Ή μήπως θα πετύχεις; Τέτοια να σκέφτεται, να πάθει πανικό.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Να αποκαλυφθεί η τραγική αλήθεια ότι τα δόντια σου τα έπλυνες μόνο τα τρία πρώτα βράδια που κοιμηθήκατε μαζί, έτσι για προσποίηση. Και με το καταλάγιασμα του αρχικού ενθουσιασμού, να αραιώσουν και οι επισκέψεις σου στον ιερό τόπο που λέγεται μπανιέρα. Σοκ και δέος!

Να προκύψει σταδιακά και αδυσώπητα ότι στην πραγματικότητα δεν έχεις καμιά σχέση με το εξιδανικευμένο, γεμάτο πνευματικό και ψυχικό μεγαλείο πλάσμα που είχε πλάσει η τυφλωμένη από τον έρωτα τελειομανία του. Μα, πώς την πάτησε έτσι;

Να του βγεις δύστροπος, μουρτζούφλης και γκρινιάρης, στερώντας του τη δυνατότητα να κάνει κι εκείνος το ίδιο, διότι δύο στριμμένοι σε ένα μέρος είναι πάρα πολλοί για να τους αντέξει.

ΖΥΓΟΣ

Να αποκαλυφθεί ότι στην τηλεόραση δεν βλέπεις μόνο επιλεγμένα ντοκιμαντέρ και πολιτιστικές εκπομπές όπως είχες αφήσει να εννοηθεί, αλλά κυρίως τούρκικα ρομάντζα ή… την ομαδάρα. Με την παρέα σου. Αλλά αν θέλει, μπορεί να κάτσει μαζί σας.

Ο χρόνος και η ενέργεια που επενδύει σε αυτή τη σχέση να φαίνονται ότι πάνε στράφι, και όσο περνά ο καιρός τόσο να δυσκολεύεται να αποφασίσει τον χωρισμό. Σαν εκείνους που μένουν σε μια δουλειά απλήρωτοι, με την ελπίδα κάποτε να τα πάρουν.

Το «όπου θες εσύ, αγάπη μου» να αντικατασταθεί σιγά σιγά με το «θα πάμε εκεί που σου λέω, αλλιώς εγώ δεν έρχομαι». Και να πρέπει ή να τσακωθεί ή να υποχωρήσει…

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Να είσαι κολλημένος στις ίδιες συνήθειες και απόλυτα προβλέψιμος σε ό,τι λες και κάνεις. Σαν να βλέπει και ξαναβλέπει το ίδιο έργο. Η επανάληψη είναι για τον Σκορπιό… μήτηρ όχι μαθήσεως, αλλά απωθήσεως. Εγγυημένα.

Να ανακαλύψεις τις δικές του κρυφές αδυναμίες και τα σκοτεινά μυστικά που τα φυλάει κλειδαμπαρωμένα, όπως ο Κέρβερος τον Άδη. Εκτός του ότι του αρέσει να το παίζει μυστηριώδης, τον ενοχλεί όταν του χαλάει η μόστρα.

Να μην είσαι ο εαυτός σου μαζί του, αλλά να το παίζεις κάτι στο πιο μοιραίο, δυναμικό, πνευματώδες, με όλο και μεγαλύτερη αποτυχία, όσο περνά ο καιρός. Και τελικά να του προκύψει… άνθρακες ο θησαυρός.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Η ιδέα σου για εκδρομές να συνοψίζεται σε διαδρομές μεταξύ ταβέρνας και καφενείου, το καλύτερό σου για τα ταξίδια να είναι το ανελέητο shopping και η άποψή σου για τις καλοκαιρινές διακοπές να συνίσταται σε ξεροψήσιμο στην ξαπλώστρα.

Να συμφωνήσεις απολύτως μαζί του στο να έχετε μια ελεύθερη σχέση και να μην προκαταβάλετε το μέλλον. Θα αρχίσεις να του μιλάς για γάμο μόνο αφού περάσει ένα ολόκληρο τρίμηνο.

Να θεωρήσεις αυτονόητο πως αφού είστε μαζί, από δω και πέρα… κομμένες οι οικειότητές του με όσα άτομα του αντιθέτου φύλου θα γνωρίζει. Με τους παλιούς γνώριμους εντάξει, αλλά κι εκεί όχι πολλά-πολλά, έτσι; Α, και όλοι(-ες) οι πρώην διαγράφονται, εξηγηθήκαμε;

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Καθώς θα θέλει να σταθεί στο ύψος της πρώτης εντύπωσης που σου έκανε, να πρέπει διαρκώς να καμουφλάρει τις αδυναμίες του. Άσε που μπορεί να τις εκμεταλλευτείς, αν τις ανακαλύψεις, και να έχεις το πάνω χέρι.

Να σε εμφανίσει για πρώτη φορά σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, του οποίου η γνώμη μετρά πολύ για τον ίδιο, όπως την οικογένειά του ή τον εργασιακό του χώρο, και με τη συμπεριφορά σου να τον κάνεις… εντελώς ρόμπα.

Να αποδειχθεί ότι παραπλανήθηκε ως προς την καταγωγή, τα επαγγελματικά, τα οικονομικά σου. Και επειδή σου το έπαιξε ανωτέρου, ότι και καλά θα του άρεσες και πέρα από αυτά, να μην μπορεί τώρα να το πάρει πίσω.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Να θέλεις διαρκώς σεξ, και πάλι σεξ και ξανά μανά σεξ. Και μάλιστα με τον ίδιο τυποποιημένο τρόπο. Τίποτα άλλο διαφορετικό να κάνετε μαζί δεν υπάρχει;

Να τον στριμώχνεις διαρκώς με εφιαλτικές ερωτήσεις του είδους: «Τι σκέφτεσαι τώρα;», «Γιατί δεν μιλάς;», και (το χειρότερό του) «Μ’ αγαπάααας;». Μπορείς να το δοκιμάσεις για πλάκα, αν θέλεις να του τη σπας. Αν πάλι θέλεις να τον κρατήσεις, απόφυγέ το.

Να αποδειχθείς κι εσύ σαν όλους τους άλλους (ή τις άλλες). Μη ρωτάς τώρα για διευκρινήσεις, και οι «όλοι οι άλλοι» αυτό έκαναν. Αλλά είναι μια καλή δικαιολογία για να εφαρμόσει το στρίβειν, όχι δια του αρραβώνος, αλλά δια του… μην τον είδατε.

ΙΧΘΥΕΣ

Να βασανίζεται με την απορία: Είσαι για δεν είσαι η αδελφή- ψυχή του και το κάρμα του αυτοπροσώπως; Κι αν αποδειχθεί ότι δεν ήσουν τελικά; Κι αν πέσει και γκρεμοτσακιστεί από τα ροζ συννεφάκια;

Να μην αγαπάς τα παιδάκια, τα σκυλάκια, τα γατάκια, τα λουλουδάκια, τα σοκολατάκια, τα σφηνάκια… Και επιπλέον, να τον ξεσυνερίζεσαι όταν επιμένει να βάζει στην κοινή ζωή σας τα αγαπημένα του «-άκια». Όλα μαζί ανεξαιρέτως και αδιακρίτως.

Να χωρίσετε, όπερ και θα σημαίνει πως δεν θα βρει ποτέ την αγάπη και θα πεθάνει σαν το σκυλί, σε βαθιά (ή και ρηχά) γεράματα, χωρίς να υπάρχει κανείς δίπλα του να του κλείσει τα μάτια.

Πηγή: Astrologos.gr