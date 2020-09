Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου - Συνδικαλιστές ΕΛ.ΑΣ: Επιλέχθηκε το πιο ακατάλληλο γήπεδο

Τι επικαλούνται η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας της Θεσσαλίας και οι Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλίας.

Η άρνηση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας, ανΆμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ, στην Αθήνα, οδήγησε στον ορισμό του ματς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου στις 12 Σεπτεμεβρίου.

Αυτό προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στις Ενώσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλίας και στην Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλίας και αποτυπώνεται σε επίσημη ανακοίνωση που συνυπογράφουν, τονίζοντας -μεταξύ άλλων προβληματικών παραμέτρων που αναφέρουν- ότι δεν ερωτήθηκαν ποτέ για το αν μπορούν να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Η σχετική ανακοίνωση

"Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, έφτασε σχετικά γρήγορα, μετά το τελικό της ντροπής, τα επεισόδια του οποίου έκαναν τον γύρο του κόσμου, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ίσως το πλέον ακατάλληλο γήπεδο για την «φιλοξενία» τέτοιων αγώνων, για να ζήσουμε και πάλι τον «πολιτισμό» και την «αθλητική παιδεία» τέτοιων άρτια οργανωμένων «πολιτιστικών εκδηλώσεων» στη πόλη του Βόλου.

Άκρως προκλητικό και υποτιμητικό για το κύρος και την αξιοπρέπεια της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, κρίνεται το γεγονός ότι ως τοπικά προϊστάμενη Υπηρεσία, ενημερώθηκε για την διεξαγωγή του τελικού στο Βόλο, από το διαδίκτυο και από τηλεφώνημα του Δημάρχου της πόλης στον τοπικό Αστυνομικό Διευθυντή, γεγονότα που εύλογα γεννούν σε όλους εμάς τα κάτωθι απολύτως λογικά, αν υπάρχει λογική σε όλα αυτά που διαδραματίζονται, ερωτήματα:

Γιατί δεν ερωτήθηκε καν η ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, όπως έγινε στην Αθήνα με την Γ.Α.Δ.Α. η οποία και αρνήθηκε την διεξαγωγή του τελικού στη πρωτεύουσα και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο της Ριζούπολης; Αν δεν μπορεί η Γ.Α.Δ.Α. να διοργανώσει αγώνα κεκλεισμένων των θυρών, μπορεί η ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ;

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείχνετε στους Αστυνομικούς των Νόμων μας αλλά λυπούμαστε διότι δεν μας πείθετε! Ενώ ζητήθηκε η άποψη των στρατηγών της Γ.Α.Δ.Α. σχετικά με το γήπεδο διεξαγωγής του τελικού, γιατί δεν δόθηκε το ίδιο δικαίωμα και στη τοπική ΓΕ.Π.Α.Δ., καθώς στη Θεσσαλία υπάρχει γήπεδο που πληροί τις προϋποθέσεις της ομαλής διεξαγωγής και αυτό βέβαια δεν είναι το Πανθεσσαλικό, αλλά είναι πασιφανές πως περνά σε δευτερότριτη μοίρα η διασφάλιση της δημόσιας τάξης και προφανώς για κάποιους έχουν αξία άλλα συμφέροντα.

Σε μια πόλη η οποία λόγω κρουσμάτων covid- 19 νεκρώνει, όπως και πολλές άλλες, τα μεσάνυχτα, με τη Πολιτεία να επικαλείται και να κάνει σύνθημα την ατομική ευθύνη, εμείς θα συνωστίσουμε εκατοντάδες Αστυνομικούς από όλες τις πόλεις της Θεσσαλίας και από όλη την Ελλάδα στη πόλη μας, θέτοντας σε κίνδυνο την δημόσια υγεία, για να λύσουν κάποιοι τις διαφορές τους μακριά από την έδρα τους;"