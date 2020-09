Κοινωνία

Λήξη “συναγερμού” στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Κατέβηκε από την ταράτσα ο άνδρας που απειλούσε ότι θα πέσει στο κενό. Τι ζητούσε.

Κατέβηκε τελικά από την ταράτσα όπου ήταν ανεβασμένος και απειλούσε να πέσει στο κενό, ο αλλοδαπός που κινητοποίησε περίπου από τις 13.00, την αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Συγκεκριμένα, ο 61χρονος ανέβηκε στην ταράτσα 12όροφης οικοδομής στην οδό Λαγκαδά, και απειλούσε επί 5 ώρες ότι θα αυτοκτονήσει. Τελικά, λίγο μετά τις 18.00, πείστηκε από τους διαπραγματευτές της αστυνομίας και εγκατέλειψε την ταράτσα..

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, βασικό αίτημα του, αλβανικής καταγωγής, άντρα ήταν να του χορηγηθούν έγγραφα παραμονής στην Ελλάδα.