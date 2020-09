Κοινωνία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Συγκλονίζει ο 17χρονος που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ανήλικους (βίντεο)

Ο νεαρός περιέγραψε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και το ψυχολογικό σοκ που έχει υποστεί.

Ανατριχίλα προκαλεί η μαρτυρία του 17χρονου που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από συμμορία ανηλίκων στο Γαλάτσι. Ο 17χρονος μίλησε στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα”, περιγράφοντας πώς έγινε η επίθεση, την κατάσταση της υγείας του και το ψυχολογικό σοκ που έχει υποστεί.

«Το περασμένο Σάββατο είχαμε πάει στην πλατεία με δύο φίλους μου. Εκεί πέρα γινόταν ένας τσακωμός με δυο παιδιά. Πήγα εγώ και είπα να σταματήσουν να τσακώνονται γιατί έχει μικρά παιδιά. Και εκεί πέρα μου επιτέθηκε το ένα παιδί από τη συμμορία αυτή», εξήγησε.

«Με χτύπησε, έπεσα κάτω και μετά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα είχαν μαζευτεί 20 άτομα και με βαράγανε. Πόναγα πάρα πολύ γιατί με βαράγανε με κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι και στα πλευρά μου. Μετά από λίγη ώρα που με βαράγανε, νόμιζα ότι θα χάσω τις αισθήσεις μου», είπε ο άτυχος νέος.

Όπως εξήγησε, «Όλα αυτά τα λέω γιατί θα μπορούσε ένα άλλο παιδί στη θέση μου να είχε πεθάνει από το ξύλο. Είχα χτυπήσει στο κεφάλι μου παντού, είχα καρούμπαλα και μώλωπες. Το αυτί μου είχε παντού αίματα, η κάτω γνάθος μου θα χρειαστεί χειρουργείο, γιατί μου έχει ραγίσει. Η κοιλιά μου έχει πάθει μόλυνση, εκεί που έχω χτυπήσει».

Αποκάλυψε πως έχει απευθυνθεί σε ψυχολόγο για να αντιμετωπίσει τις φοβίες που έχει, μετά την επίθεση που δέχθηκε. «Γενικά φοβάμαι αρκετά, γιατί δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί άμα πάω κάπου μόνος μου και είναι πολύ επικίνδυνο γιατί δεν ξέρεις ποιοι άλλοι είναι. Με βοηθάει η ψυχολόγος μου να το ξεπεράσω», ανέφερε.

Τέλος, ο 17χρονος είπε πως οι ανήλικοι που του επιτέθηκαν είχαν χτυπήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί.