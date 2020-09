Κόσμος

Wikileaks: η βρετανική δικαιοσύνη αποφασίζει για την έκδοση του Ασάνζ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκδοσή του θα ισοδυναμεί “με θανατική ποινή”, σχολίασε η δικηγόρος του Στέλα Μόρις, η οποία είναι και σύντροφός του.

Έπειτα από πολλούς μήνες διακοπής λόγω της πανδημίας του κορονοϊού η βρετανική δικαιοσύνη ξεκινά σήμερα εκ νέου να εξετάζει το αίτημα για έκδοση στις ΗΠΑ του ιδρυτή του WikiLeaks Τζούλιαν Ασάνζ.

Ο 49χρονος Αυστραλός κατηγορείται από τις ΗΠΑ για κατασκοπεία επειδή από το 2010 και μετά έδωσε στη δημοσιότητα περισσότερα από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα για τις δραστηριότητες του αμερικανικού στρατού. Οι δικηγόροι του Ασάνζ καταγγέλλουν μια “πολιτική διαδικασία” που βασίζεται “σε ψέματα”.

Πριν από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, η οποία αναμένεται να διαρκέσει τρεις ή τέσσερις εβδομάδες, οι υποστηρικτές του Ασάνζ έχουν καλέσει σε διαδήλωση σήμερα το πρωί μπροστά από το κακουργιοδικείο.

Ο Ασάνζ αυτή την περίοδο κρατείται στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς στο Λονδίνο, με τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια Νιλς Μέλτσερ να έχει καταγγείλει τις συνθήκες κράτησής του. Οι δικηγόροι του είχαν υποβάλει αίτημα τον Μάρτιο να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, επικαλούμενοι την κατάσταση της υγείας του και την πανδημία του κορονοϊού, όμως το αίτημά τους απορρίφθηκε.

Η έκδοσή του θα ισοδυναμεί “με θανατική ποινή”, σχολίασε η δικηγόρος του Στέλα Μόρις, η οποία είναι και σύντροφός του. Η 37χρονη Μόρις φοβάται ότι ο Ασάνζ θα βάλει τέλος στη ζωή του, αν εγκριθεί το αίτημα των ΗΠΑ.

Ο ιδρυτής του WikiLeaks συνελήφθη τον Απρίλιο του 2019, αφού πέρασε επτά χρόνια κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, όπου είχε καταφύγει για να γλιτώσει την έκδοση στις ΗΠΑ.

Περίπου 40 οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου έχουν ζητήσει την “άμεση απελευθέρωσή του”.

Εξάλλου η γαλλική ένωση υπέρ των δικαιωμάτων των κρατουμένων Robin des Lois επανέλαβε τον Αύγουστο το αίτημά της να δοθεί πολιτικό άσυλο στον Ασάνζ από τη Γαλλία. Αντίστοιχο αίτημα είχε υποβάλει ο Γάλλος δικηγόρος του Ασάνζ Ερίκ Ντιπόν- Μορετί, ο οποίος πλέον έχει γίνει υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση του Ζαν Καστέξ.