Πολιτική

Εσπευσμένα σε νοσοκομείο ο Μεϊμαράκης

Γιατί εισήχθη σε νοσοκομείο ο επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ. Το μήνυμα του στον Πρωθυπουργό.

Ο επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο, κατόπιν εντόνων ενοχλήσεων.

Ο κ. Μεϊμαράκης θα υποβληθεί σε επέμβαση για αφαίρεση σκωληκοειδίτιδας, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος με ανάρτηση του στο διαδίκτυο.

Παράλληλα ενημέρωσε ότι λόγω του προβλήματος της υγείας του, δεν θα μπορέσει να παραστεί στη Θεσσαλονίκη για την ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον οποίο ευχήθηκε καλή επιτυχία.