Υγεία - Περιβάλλον

VICE: Σε εναλλακτικές θεραπείες καταφεύγουν πολλοί άνθρωποι με ψυχολογικά προβλήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπομπή VICE SPECIALS ερευνά εάν αυτές συνδέονται με κάποιον τρόπο με τις θεραπείες που εφαρμόζονται στον δυτικό κόσμο.