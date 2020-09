Αθλητικά

“Ροζ” σκάνδαλο στην Εθνική Αγγλίας

Οι κοπέλες που κάλεσαν διεθνείς στα δωμάτια τους, ανέβασαν φωτογραφίες στα social media κι ακολούθησαν δημοσιεύματα στον Τύπο.

Εκτός της σημερινής προπόνησης της εθνικής Αγγλίας τέθηκαν οι Φιλ Φόντεν και Μέισον Γκρίνγουντ, καθώς στα «τρία λιοντάρια» έγινε αντιληπτό πως οι δύο παίκτες κάλεσαν κορίτσια στο δωμάτιό τους, στο ξενοδοχείο, όπου είχε καταλύσει η αποστολή των Άγγλων, στην Ισλανδία.

Όλα αυτά συνέβησαν πριν την αναμέτρηση Ισλανδία-Αγγλία για τη 1η αγωνιστική του Νations League (League A, 2oς όμιλος). Το παράπτωμα είναι διπλό για τον μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν και τον επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, αφού όχι μόνο δεν ήταν συγκεντρωμένοι στο ματς με τους Ισλανδούς, αλλά παραβίασαν και το υγειονομικό πρωτόκολλο εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

Το συμβάν πήρε διαστάσεις μετά τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι κοπέλες στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και τα σχετικά δημοσιεύματα στα ΜΜΕ της Ισλανδίας.

Οι δύο Άγγλοι διεθνείς είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν κυρώσεις από την αγγλική Ομοσπονδία (FA), η οποία ως πρώτο μέτρο ενημέρωσε τους δύο ποδοσφαιριστές πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, δεν θα τους δεχτεί στην πρωινή προπόνηση, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία (8/9) στην Κοπεγχάγη.