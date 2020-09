Κόσμος

Κορονοϊός: Θετική και η μεγαλύτερη κόρη του Μπερλουσκόνι

Είναι το τέταρτο μέλος της οικογένειας Μπερλουσκόνι που βρέθηκε θετικό στο τεστ του κορονοϊού. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγεία του Καβαλιέρε.

Τέσσερις ημέρες μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο Σαν Ραφαέλε του Μιλάνου λόγω μόλυνσης με κορονοϊό, σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν «βελτιώνεται η συνολική κατάσταση της υγείας του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.

Οι γιατροί τονίζουν ότι βασίζουν την διαπίστωσή τους αυτή στις αιματικές και χημικές παραμέτρους, στην μείωση του δείκτη της φλόγωσης και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ο Αλμπέρτο Τζανγκρίλο, προσωπικός γιατρός του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού έχει καταστήσει σαφές ότι ο Καβαλιέρε θα πρέπει να παραμείνει, πιθανώς μέχρι το τέλος της εβδομάδας, στο νοσοκομείο της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Στο μεταξύ, η μεγαλύτερη κόρη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, η Μαρίνα, είναι επίσης θετική στον κορονοϊό, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ. Στενοί της συνεργάτες, πάντως, αφήνουν να διαρρεύσει ότι είναι καλά στην υγεία της και συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι νοσούν και δύο από τα μικρότερα παιδιά του Καβαλιέρε: η Μπάρμπαρα, 36 ετών, και ο Λουίτζι, 31 ετών.