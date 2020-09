Κοινωνία

Συλλήψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων μετά από μήνυση κρατούμενου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και δεύτερος σωφρονιστικός υπάλληλος οδηγείται στον εισαγγελέα. Τι υποστήριξε ο κρατούμενος στη μήνυση του.

Ένας ακόμη σωφρονιστικός υπάλληλος, ο δεύτερος από τις φυλακές Νιγρίτας Σερρών, συνελήφθη με την κατηγορία της απειλής εναντίον κρατουμένου. Πρόκειται για 39χρονο που κρατείται από χθες το απόγευμα, όταν έγινε η σύλληψή του και σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα πλημμελειοδικών Σερρών.

Είχε προηγηθεί μήνυση του κρατούμενου, με την οποία υποστήριζε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του προκειμένου να αλλάξει το περιεχόμενο κατάθεσης σε διοικητική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορούσε την παράνομη εισαγωγή αντικειμένων στους χώρους των φυλακών.

Για τον ίδιο λόγο, ο συγκεκριμένος έγκλειστος, που κατάγεται από την Αίγυπτο, είχε υποβάλλει την προηγούμενη εβδομάδα μήνυση εναντίον άλλου σωφρονιστικού υπάλληλου (41 ετών). Και στην περίπτωση αυτή ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία, ενώ ο υπάλληλος αφέθηκε ελεύθερος αφού ορίστηκε δικάσιμος.

Οι δύο παραπάνω συνάδελφοι φέρεται να ελέγχονται στο πλαίσιο της διοικητικής έρευνας που διατάχθηκε μετά τον εντοπισμό απαγορευμένων αντικειμένων που βρέθηκαν στο εσωτερικό των φυλακών.