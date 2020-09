Οικονομία

e- ΕΦΚΑ: Ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών

Η νέα απλουστευμένη και εκσυγχρονισμένη διαδικασία ειδοποίησης των ασφαλισμένων θα είναι μόνιμου χαρακτήρα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας.

Για πρώτη φορά και από εδώ και εις το εξής, ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ) θα εκδίδει ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής, σε μη μισθωτούς ασφαλισμένους, όπως αναφέρει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Ειδικότερα, σήμερα αναρτώνται από τον e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) μηνός Ιουλίου του 2020 των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολουμένων, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 15η Σεπτεμβρίου.

«Μετά την υλοποίηση της δέσμευσής μας για ενιαία πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων στην ίδια ημερομηνία, σήμερα προχωράμε σε κάτι εξίσου σημαντικό. Ακόμα ένα βήμα απλούστευσης και εκσυγχρονισμού του ασφαλιστικού συστήματος πραγματοποιείται στον e-ΕΦΚΑ, ως αποτέλεσμα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης 4670/2020 που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Η νέα απλουστευμένη και εκσυγχρονισμένη διαδικασία ειδοποίησης των ασφαλισμένων θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα βελτιώνει αισθητά την αποτελεσματικότητα του φορέα, θα μειώνει τη γραφειοκρατία και θα συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη» επισημαίνει ο κ. Βρούτσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιπτώσεις υπόχρεων ασφάλισης για επικούρηση και πρόνοια µη µισθωτοί φτάνουν τις 200.000 και, ειδικότερα, είναι:

Μηχανικοί του πρ. ΤΣΜΕ?Ε (πρ. ΕΤΑΑ) οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.

Γιατροί-υγειονομικοί του πρ. ΤΣΑΥ (πρ. ΕΤΑΑ) οι οποίοι ασφαλίζονται μόνο για εφάπαξ.

Δικηγόροι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ πρ. (ΕΤΑΑ) οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.

Δικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας (πρ. ΕΤΑΑ) οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική.