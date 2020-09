Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέταξε το πρώτο επανδρωμένο ιπτάμενο αυτοκίνητο (βίντεο)

Καρέ - καρέ η πτήση του μονοθέσιο SD-03!

Το επανδρωμένο ιπτάμενο αυτοκίνητο SD-03 με ένα πιλότο πραγματοποίησε μια πτήση περίπου τεσσάρων λεπτών.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο CEO της εταιρείας, Tomohiro Fukuzawa, ανέφερε ότι στόχος είναι το SD-03 να βγει στην παραγωγή.

O Tomohiro Fukuzawa υποστηρίζει πως η εταιρεία οραματίζεται μία κοινωνία όπου «τα ιπτάμενα αυτοκίνητα θα είναι προσβάσιμα και εξυπηρετικά μέσα μεταφοράς», και οι άνθρωποι θα μπορούν να απολαμβάνουν έναν ασφαλή και άνετο νέο τρόπο ζωής. Το SD-03 είναι το μικρότερο ηλεκτρικό όχημα στον κόσμο, που απογειώνεται και προσγειώνεται καθέτως, σύμφωνα με την εταιρεία του και καταλαμβάνει τόσο χώρο όσο δύο παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Έχει οκτώ κινητήρες όπου το καθιστούν ασφαλές σε έκτακτες περιπτώσεις.

Η Sky Drive Inc. φιλοδοξεί ότι το ιπτάμενο αυτοκίνητο θα γίνει κομμάτι της καθημερινής ζωής. Περισσότερες πτήσεις, υπό διαφορετικές συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Η εταιρεία ευελπιστεί πως το όχημα θα βγει στην παραγωγή το 2023.