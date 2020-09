Πολιτική

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος στον ΑΝΤ1 για τις μάσκες στα σχολεία και τα ΚΔΑΠ (βίντεο)

Τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών για τον “αγώνα δρόμου” με στόχο να φτάσουν εγκαίρως οι μάσκες για τον κορονοϊό σε όλα τα σχολεία.

Για τις μάσκες στα σχολεία, αλλά και για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Καλημέρα Ελλάδα” ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αφού σημείωσε πως το Υπουργείο Εσωτερικών έχει διαθέσει 6,2 εκατομμύρια ευρώ για τις μάσκες, είπε πως από την ενημέρωση που έχει από την ΚΕΔΕ, η διαδικασία προχωρά ώστε το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο να φθάσουν οι μάσκες στα σχολεία. Επεσήμανε πως για την κατασκευή των υφασμάτινων και επαναχρησιμοποιούμενων μασκών εργάστηκαν 25 ελληνικές εταιρείες. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του προς την ΚΕΔΕ, η οποία έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την έγκαιρη αποστολή των μασκών στα σχολεία.

Παράλληλα, τόνισε πως μέσα σε 10 ημέρες, έγιναν ταχύτατα οι ενέργειες, ακολουθώντας τις υποδείξεις των ειδικών.

Αναφορικά με τις καθαρίστριες στα σχολεία, ο κ. Θεοδωρικάκος διευκρίνισε πως οι Δήμαρχοι δεν είναι υπάλληλοι της Κυβέρνησης και είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη για να προσλάβουν τις καθαρίστριες και να τις στείλουν στα σχολεία, αφού έχουν λάβει τα σχετικά κονδύλια.

Σε ό,τι αφορά στο κίνημα κατά της μάσκας, που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, ο Υπουργός Εσωτερικών υπογράμμισε πως «κανείς δεν έχει δικαίωμα να παίζει με την υγεία των παιδιών του, των γονέων και των παππούδων του». «Είναι ξεκάθαρο ότι το πιο ασφαλές και άμεσο μέσο που έχουμε για να προστατευθούμε είναι η χρήση μάσκας», συμπλήρωσε.

Ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε και μία είδηση στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” που αφορά στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Όπως είπε, κανένα ΚΔΑΠ δεν θα κλείσει και δεν θα απολυθεί κανένας εργαζόμενος που είχε σύμβαση σε οποιονδήποτε Δήμο της χώρας.