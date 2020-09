Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νεκρός από το γηροκομείο στο Μαρούσι

Ακόμη ένας ασθενής προστέθηκε στη «μαύρη» λίστα των θυμάτων της πανδημίας στη χώρα μας.

Στους 292 έφτασαν πλέον οι νεκροί από την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς σήμερα το πρωί κατέληξε ακόμη ένας ασθενής.

Πρόκειται για έναν 77χρονο, ο οποίος νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Να σημειωθεί ότι πρόκειται για ηλικιωμένο ο οποίος φιλοξενούταν στο γηροκομείο στο Μαρούσι, όπου είχαμε συρροή κρουσμάτων.