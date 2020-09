Πολιτική

Συνάντηση Δένδια - Μάσλοφ για τις τουρκικές προκλήσεις

Ο Υπουργός Εξωτερικών συνομίλησε και με τον Αυστριακό ομόλογο του για την κατάσταση στη Μόρια.

Συνάντηση με τον πρέσβη της Ρωσίας στην Ελλάδα, Αντρέι Μάσλοφ, πραγματοποίησε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η επέτειος των 192 ετών διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Παράλληλα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ (A.Schallenberg) πραγματοποίησε νωρίτερα χθες ο υπουργός Εξωτερικών,

Στο επίκεντρο βρέθηκε η κατάσταση στη Μόρια και ζητήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.