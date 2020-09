Αθλητικά

UEFA: δεν θα γίνουν στην Αθήνα οι κληρώσεις Europa και Champions league

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της UEFA που διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους δεν θα γίνουν στην Ελλάδα οι κληρώσεις.

Όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η UEFA, δεν θα διεξαχθούν στην Αθήνα και στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως ήταν προγραμματισμένο για το διήμερο 1-2 Οκτωβρίου, οι κληρώσεις του Champions League και του Europa League. Μετά από συζητήσεις με τις ελληνικές Αρχές, η UEFA αποφάσισε να διενεργηθούν στη Νιόν το ίδιο διάστημα οι κληρώσεις, καθώς και οι βραβεύσεις των κορυφαίων παικτών και προπονητών της σεζόν 2019-20.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση της UEFA, «παρά την παγκοσμίως αναγνωρισμένη αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 από τις ελληνικές Αρχές, όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι προτεραιότητα πρέπει να παραμείνει η δημόσια υγεία και ότι προς το παρόν δεν θα ήταν δυνατόν να διοργανωθεί μια εκδήλωση τέτοιου μεγέθους με επισκέπτες στην Αθήνα, καθώς θα παραβίαζε περιορισμούς δημόσιας υγείας και περιορισμούς σχετικά με εσωτερικές εκδηλώσεις».

Εν συνεχεία, η UEFA διευκρινίζει, «Οι εκδηλώσεις στην έδρα της UEFA στη Νιόν - οι οποίες θα μεταδοθούν σε όλο τον κόσμο - θα πραγματοποιηθούν πίσω από κλειστές πόρτες (χωρίς εκπροσώπους συλλόγων ή Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά με νικητές βραβείων)».

Η UEFA καταλήγει, «Η UEFA επιθυμεί να ευχαριστήσει τις ελληνικές Αρχές και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την εξαιρετική δουλειά και αφοσίωση στον προγραμματισμό της διενέργειας των κληρώσεων. Η UEFA σχεδιάζει να επιστρέψει στην Ελλάδα για την τέλεση μελλοντικών εκδηλώσεών της μέσα στα επόμενα χρόνια».

Μετά την εξέλιξη αυτή, η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Champions League θα διενεργηθεί στη Νιόν της Ελβετίας την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου (19:00 ώρα Ελλάδας) και θα απονεμηθούν τα βραβεία των κορυφαίων της διοργάνωσης για τη σεζόν 2019-20, ενώ την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου (14:00 ώρα Ελλάδας) θα διενεργηθεί η κλήρωση της φάσης των ομίλων του Europa Leaguε και θα απονεμηθούν το βραβείο του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης για τη σεζόν 2019-20.