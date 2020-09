Κοινωνία

Κυτέλης για Μόρια: “υγειονομική βόμβα και εθνικός κίνδυνος” οι πρόσφυγες που έμειναν στον δρόμο (βίντεο)

Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης αναφέρεται στα αίτια της πυρκαγιάς στο ΚΥΤ και τον σχεδιασμό για την φιλοξενία των περίπου 13.000 αλλοδαπών.​