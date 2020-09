Πολιτική

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Μισέλ με τη συμμετοχή Μέρκελ

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν και κορυφαίοι Ευρωπαίοι ηγέτες, όπως η Άγκελα Μέρκελ και ο κ. Σάντσεθ. Τι συζητήθηκε.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης ήταν η προπαρασκευαστική συζήτηση εν όψει της επίσκεψης του κ. Μισέλ στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου, καθώς και ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, για τα δύο βασικά θέματα στην ατζέντα που είναι η Τουρκία και η Κίνα.

