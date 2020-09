Πολιτική

Σακελλαροπούλου – Στάινμαγερ: Επικοινωνία για Μόρια και τουρκικές προκλήσεις

Η ΠτΔ ενημέρωσε τον Γερμανό Πρόεδρο για τις συνθήκες που επικρατούν στη Μόρια.Τι είπε για την κατάσταση στην Ν.Α. Μεσόγειο και την τουρκική επιθετικότητα.

«Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα» τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, ενώ υπογράμμισε ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας απειλεί όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και την ειρήνη σε όλη την περιοχή.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Ελληνίδα ομόλογό του και της εξέφρασε την αμέριστη στήριξη της χώρας του και την αλληλεγγύη του γερμανικού λαού για τις δραματικές εξελίξεις στη Μόρια.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αρμόδιοι Γερμανοί υπουργοί βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους Έλληνες ομολόγους τους, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα στην ανακούφιση των πληγέντων.

Από την πλευρά της, η κυρία Σακελλαροπούλου ενημέρωσε τον Γερμανό Πρόεδρο για τις συνθήκες που επικρατούν στη Μόρια, τονίζοντας ότι η πανδημία δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη διαχείριση της κατάστασης. Τόνισε, ακόμη, ότι το πρώτιστο μέλημα των ελληνικών Αρχών είναι η ασφάλεια και η υγεία των κατοίκων του νησιού και των φιλοξενουμένων στις δομές της Μόριας.

Επεσήμανε, επίσης, ότι πρόσφατα είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τη Λέσβο και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια και έχει ιδία εικόνα για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ενώ δήλωσε ότι εκτιμά την ετοιμότητα της κυβέρνησης της Γερμανίας να παράσχει άμεσα συνδρομή, καθώς είναι σαφές ότι το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα δεν είναι ελληνικό, αλλά ευρωπαϊκό πρόβλημα.

Για την κατάσταση στην Ν.Α. Μεσόγειο και την τουρκική επιθετικότητα, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας απειλεί όχι μόνο τη χώρα μας αλλά και την ειρήνη σε όλη την περιοχή. Τόνισε δε ότι ανησυχία δεν προκαλείται μόνο από την έντονη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Μεσόγειο αλλά και από την επιθετική και προκλητική ρητορική που χρησιμοποιείται από Τούρκους αξιωματούχους στο πιο υψηλό επίπεδο.

Ο Γερμανός Πρόεδρος εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση της κρίσης, καθώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ανεπιθύμητου στρατιωτικού ατυχήματος. Τόνισε δε, χαρακτηριστικά, ότι η τουρκική συμπεριφορά απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης.