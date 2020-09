Κοινωνία

Κύτελης στον ΑΝΤ1: Να δοθεί άμεση λύση με σύνεση και λογική (βίντεο)

Για χαώδη κατάσταση κάνει λόγο ο δήμαρχος Λέσβου μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ζητώντας άμεση λύση.