Μητσοτάκης – Σχοινάς: Νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο

Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο το μεταναστευτικό.

"Χρειαζόμαστε μία νέα φιλόδοξη, καινούργια πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο και θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις της Επιτροπής, που φαντάζομαι ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα εντός του επόμενου μήνα” σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά, κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου.

“Η Κυβέρνηση κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και ήδη έχει δρομολογηθεί η προσωρινή εγκατάσταση η οποία θα φροντίσει τους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν πια να στεγαστούν στη Μόρια”, ανέφερε επίσης ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως ίσως με μια τέτοια τραγωδία αφυπνιστούν και πάλι συνειδήσεις, “για να αντιληφθούν όλοι στην Ευρώπη ότι η διαχείριση του προβλήματος αυτού δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τις χώρες πρώτης υποδοχής, από τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης”.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και πως στην όποια νέα δομή γίνει στο νησί, θα πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό πρότυπο λειτουργίας και διοίκησης και να συζητηθεί η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή, “ώστε να είναι σαφές και σε επιχειρησιακό, αλλά και σε συμβολικό επίπεδο ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια της πρώτης υποδοχής, της ταυτοποίησης, της διαδικασίας, της γρήγορης διαδικασίας χορήγησης ασύλου, δεν γίνεται μόνο από τα κράτη-μέλη, δεν γίνεται μόνο από την Ελλάδα, αλλά γίνεται και με πολύ πιο ενεργή ευρωπαϊκή συμμετοχή”.

“Σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και τις αρχές, σχεδιάζουμε το μέλλον. Μία μεσοπρόθεσμη προοπτική για μία νέα δομή που θα λειτουργεί με νέα πρότυπα, με καλύτερες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε πια ότι η Μόρια είναι παρελθόν” ανέφερε από την πλευρά του ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος συνεχάρη τις ελληνικές αρχές για την άμεση ανταπόκριση. “Χάρη στη δουλειά τους αποφεύχθηκαν και τα χειρότερα στο νησί, αντιμετωπίζουμε τις άμεσες ανάγκες”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο κ. Σχοινάς σημείωσε πως “χαράσσουμε τη νέα ευρωπαϊκή πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο η οποία θα αποφεύγει τα λάθη του 2016 και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να έχουμε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης δίπλα μας σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Γιατί η Ευρώπη -το έχω πει ήδη- δεν μπορεί να αποτύχει δύο φορές σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα”.