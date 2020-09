Κοινωνία

Μάχη με φωτιές στην Πελοπόννησο

Σε διαφορετικές περιοχές, εχουν ριχτεί στην προσπάθεια της κατάσβεσης, επίγειες δυνάμεις και εναέρια μέσα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις πυροσβεστικές δυνάμεις της Πελοποννήσου, για δύο μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημερι της Παρασκευής.





Η μία πυρκαγιά μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Σέκουλας του δήμου Ανδρίτσαινας Ηλείας.





Αμέσως κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.





Στο άλλο μέτωπο, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς ποτ ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δαφνί, στις Κροκεές ¨Λακωνίας.





Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 9 οχήματα.





Απο άερος ξεκίνησαν ρίψεις 2 αεροσκάφη.