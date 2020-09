Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Σε καραντίνα 10 νοσηλευτές μετά απο κρούσμα στο ΤΕΠ

Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου. Άμεσα τέθηκαν σε καραντίνα όσοι είχαν επαφές μαζί της.

Σε κατ' οίκον καραντίνα βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας που βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Το αποτέλεσμα του τεστ που έκανε, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία, βγήκε θετικό, ενώ ήδη έχουν ενημερωθεί οι επαφές της.

Παράλληλα άλλοι οχτώ με 10 νοσηλευτές που βρίσκονταν κοντά της μπήκαν επίσης σε καραντίνα.

«Η νοσηλεύτρια αισθάνθηκε μία αδιαθεσία και προληπτικά έκανε το τεστ το οποίο βγήκε θετικό. Η κατάσταση της υγείας της είναι τέτοια που δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί. Τηρούσε όλα τα μέτρα προστασίας αλλά όπως έπρεπε, ενημερώθηκαν οι επαφές της. Προληπτικά μπαίνουν σε καραντίνα 8-10 άτομα. Την επόμενη εβδομάδα θα υποβληθούν και αυτοί στο τεστ» εξηγεί στο thebest.gr ο διοικητής του νοσοκομείου, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος ενημερώθηκε αμέσως για τα αποτελέσματα του τεστ.

«Η νοσηλεύτρια μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία αμέσως έφυγε από το νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε τεστ», δηλώνει από την πλευρά του ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, επισημαίνοντας ότι θα τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.