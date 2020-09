Πολιτική

Πάιατ: Αισιόδοξος για εκτόνωση της έντασης στην ανατολική Μεσόγειο

Τι είπε για την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Κύπρο. Στο επίκεντρο η ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος της Ελλάδας.

Την αισιοδοξία του ότι «η ανατολική Μεσόγειος μπορεί να είναι κινητήριος δύναμη για συνεργασία και όχι για διαμάχες», εξέφρασε -ενόψει και της αυριανής επίσκεψης Πομπέο στην Κύπρο- ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας -μέσω τηλεδιάσκεψης- στο Ενεργειακό Φόρουμ Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για την Ενεργειακή Οικονομία (ΗΑΕΕ) και με τη συμβολή του Atlantic Council.

Αναλυτικότερα, και αναφερόμενος στην αυριανή επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, στην Κύπρο, ο Αμερικανός αξιωματούχος τη χαρακτήρισε ως πολύ σημαντική. Εξέφρασε δε την πεποίθηση πως, στη διάρκειά της, θα γίνει πολύ ξεκάθαρη η αμερικανική προσήλωση κι αφοσίωση στη συνεργασία με τους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ κι η έμφαση που δίδεται στην ανάγκη «οι διαφορές στην ανατολική Μεσόγειο να επιστρέψουν στο διπλωματικό τραπέζι», ώστε να αποδυναμωθεί η σημερινή κατάσταση, κατά την οποία «υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για στρατιωτική κλιμάκωση "από λάθος"» (accidental military escalation). O κ.Πάιατ εξέφρασε ακόμα την περηφάνια του για όσα επετεύχθησαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «3+1» (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ +ΗΠΑ) και πρόσθεσε: «Ήμουν και παραμένω αισιόδοξος ότι η ανατολική Μεσόγειος μπορεί να είναι κινητήριος δύναμη για τη συνεργασία και όχι για διαμάχες».

Ο Αμερικανός πρέσβης χαρακτήρισε την ενέργεια ως έναν από τους πιο ισχυρούς πυλώνες συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα οδεύει προς το να γίνει η εγγυήτρια της ενεργειακής ασφάλειας και διαφοροποίησης της ενεργειακής τροφοδοσίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόσθεσε πως η συνεργασία της Ελλάδας με τους γείτονές της είναι «κλειδί» για την παροχή εναλλακτικών στο ρωσικό μονοπώλιο αερίου και απαρίθμησε σημαντικά ενεργειακά έργα στον ελληνικό χώρο, που συνεισφέρουν στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακής τροφοδοσίας, όπως -μεταξύ άλλων- ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, ο Διαδριατικός Αγωγός (TAP), ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και ο Σταθμός Επαναεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (FSRU) της Αλεξανδρούπολης.

Υψηλότεροι στόχοι για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ

Τη μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%-55% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 ώς το 2030, έναντι στόχου της ΕΕ για 40% σήμερα, θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επισήμανε η διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής της Κομισιόν, Christina Lobillo, μιλώντας στην ίδια εκδήλωση. «Την επόμενη εβδομάδα θα καταλήξουμε στο ακριβές ποσοστό» σημείωσε η κα Lobillo, ενώ προανήγγειλε και την ανάληψη πρωτοβουλίας για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον ενεργοβόρο και περιβαλλοντικά επιβαρυντικό κτηριακό τομέα. Η κοινοτική αξιωματούχος επισήμανε ακόμα ότι σημαντικό μέρος των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ από την Covid-19 θα κατευθυνθεί σε έργα που προωθούν τους κλιματικούς στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal), στηρίζοντας τα κράτη-μέλη σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, που στοχεύουν στην πράσινη μετάβαση.

Στην επίπτωση της πανδημίας στην αγορά καυσίμων και τη διύλιση, αλλά και στις επενδύσεις των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ) στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και στον σχεδιασμό του ομίλου για τις αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπου έχουν επενδυθεί περί τα 500 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία θυγατρικών, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Ανδρέας Σιάμισιης. Όπως είπε, στη διάρκεια του lockdown, το 30% της ζήτησης στην αγορά καυσίμων «εξανεμίστηκε» σε χρονικό διάστημα λίγων εβδομάδων και κατεγράφη πλήρης αλλαγή καταναλωτικών μοτίβων, με τις εξελίξεις να καθοδηγούνται κυρίως από τη βιομηχανία των αερομεταφορών, όπου (η ζήτηση) σε κάποιο στάδιο της κρίσης έφτασε στο απόλυτο μηδέν. «Η βιομηχανία διύλισης δεν ανέκαμψε ακόμα» πρόσθεσε, και «λειτουργούμε με πολύ ισχνά περιθώρια διύλισης. Αν το προβάλλουμε αυτό στο μέλλον, η επιβίωση και η οικονομική σταθερότητα του συστήματος διύλισης θα γίνει μεγαλύτερη πρόκληση» τόνισε. Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ γνωστοποίησε ότι άμεσα θα αρχίσει το μεγαλύτερο έργο των ΕΛΠΕ στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κοζάνη (όπου εξαγοράστηκε πάρκο φωτοβολταϊκών, ισχύος 204 MW, που αποτελεί μία από τις πέντε μεγαλύτερες μονάδες του είδους στην Ευρώπη).