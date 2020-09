Πολιτική

Στην ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Διαφορετική φέτος η ΔΕΘ λόγω κορονοϊού. Τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Με κύριο μέλημα να δοθούν απαντήσεις στις αγωνίες των πολιτών για τις επιπτώσεις από την πανδημία, να ανακοινωθούν μέτρα ανακούφισης, παράλληλα όμως να μην υπάρξουν αποκλίσεις από τη μεταρρυθμιστική πορεία στην οικονομία, ο πρωθυπουργός έχει φέτος μια καθ΄ όλα διαφορετική παρουσία και αποστολή στη ΔΕΘ-Hellexpo.

Αν και υπό άλλες συνθήκες θα είχε επιλεγεί η προβολή της αδήριτης ανάγκης για παραγωγική αναδιάρθρωση που θα επιχειρηθεί, με τον αέρα μάλιστα των 72 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εισρεύσουν στη χώρα από την ΕΕ, τα νέα δεδομένα υπαγορεύουν την πρόταξη άλλων προτεραιοτήτων. Από τη μια η υγειονομική κρίση, της οποίας η διαχείριση δεν πρέπει να επιφέρει πλήγμα στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων και ταυτόχρονα η ανάγκη ενίσχυσης της αμυντικής ικανότητας της χώρας, οριοθετούν τις συντεταγμένες των πρωθυπουργικών εξαγγελιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλά πληροφορημένες πηγές θεωρούν βέβαιο ότι η ομιλία του πρωθυπουργού θα είναι μικρότερη σε διάρκεια, θα απαντά πρωτίστως στις αγωνίες των πολιτών για τις επιπτώσεις του κορονοϊού και, παρά το ότι θα περιγράφει τον ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό της κυβέρνησης, θα ρίχνει σαφώς το βάρος στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ύφεσης.

Άλλωστε από κάθε άποψη θα έχει διαφορετικό χαρακτήρα η φετινή παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Φέτος δεν θα δούμε παρέλαση κρατικών αξιωματούχων, ούτε μετακίνηση όλων των υπουργών και των βουλευτών όπως είχαμε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει και οι σχετικές ενημερώσεις.

Η ομιλία του πρωθυπουργού το βράδυ θα γίνει σε ακροατήριο μόλις 50 ατόμων, όπως επιβάλλουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για όλες τις συγκεντρώσεις. Ανάμεσα σε αυτούς θα είναι μόνο οι υπουργοί που σχετίζονται άμεσα με τα της οικονομίας και της ανάπτυξης, ενώ οι υπόλοιποι προσκεκλημένοι θα είναι εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων κι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Η αίθουσα στο Βελλίδειο θα είναι κι αυτή προσαρμοσμένη στις ανάγκες του περιορισμένου ακροατηρίου.

Διαφορετική από τις συνηθισμένες θα είναι και η συνέντευξη Τύπου. Λόγω των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων και με δεδομένο ότι το σύνολο των ατόμων που θα βρίσκεται στην αίθουσα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 50, θα γίνει ένας συνδυασμός φυσικής παρουσίας και ερωτήσεων μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι περισσότεροι από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους (περίπου 150 παρευρέθησαν στην περυσινή έκθεση) θα συμμετέχουν στη συνέντευξη ηλεκτρονικά.

Το σίγουρο είναι πως ο πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη με επιβεβαιωμένη ιδιαιτέρως από την Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη, την απόλυτη συμφωνία και στήριξη στην κεντρική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία. Το πνεύμα είναι κοινό με τη σταθερή γραμμή στην οποία είναι ευθυγραμμισμένη η εθνική μας πολιτική. Δηλαδή «σταματούν οι προκλήσεις και αρχίζουν οι συζητήσεις, διαφορετικά ανοίγει ο δρόμος για κυρώσεις». 'Αλλωστε, όχι τυχαία, κυβερνητικές πηγές έλεγαν ήδη από την Κορσική στους δημοσιογράφους, να κάνουν λίγη υπομονή και να περιμένουν ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό στη ΔΕΘ αναφορικά με την προοπτική και το ενδιαφέρον μιας στρατηγικής σχέσης: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνη της. Έχει πολλούς εταίρους στο πλευρό της», ανέφεραν οι πηγές υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αυτό αποτυπώθηκε και στη διακήρυξη της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης.

Όσον αφορά αναλυτικά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού, σήμερα το πρωί θα γίνει ειδική εκδήλωση για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα με βάση και τις συναντήσεις που είχε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός στη συμπρωτεύουσα με τοπικούς φορείς.

Ταυτόχρονα δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι οι φετινές έκτακτες συνθήκες θέτουν ακόμη πιο επιτακτικά επί τάπητος ένα ζήτημα που συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια: τον εκσυγχρονισμό του χαρακτήρα της ΔΕΘ. Ήδη έχουν γίνει αρκετές δημιουργικές συζητήσεις στο ΔΣ της Helexpo και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να το συζητήσει μαζί τους σήμερα το μεσημέρι.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum ενώ η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου έχει προγραμματιστεί για αύριο το μεσημέρι στις 13.00.