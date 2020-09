Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - AstraZeneca: επανεκκίνηση δοκιμών για το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται και η κλινική δοκιμή τελευταίου σταδίου, μετά την ολιγοήμερη διακοπή, λόγω ενός εκ των μετεχόντων εθελοντών.

Οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά του κορoνοϊού που πραγματοποιούνται από την AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης άρχισαν ξανά,.

Το «πράσινο φως» έδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Υγείας (MHRA) της Βρετανίας, σημειώνοντας πως πλέον ήταν ασφαλές να προχωρήσουν οι δοκιμές, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία το Σάββατο.

Η η φαρμακευτική εταιρία AstraZeneca είχε ανακοινώσει την Τρίτη ότι σταμάτησε τις δοκιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των δοκιμών τελευταίου σταδίου, για το πειραματικό εμβόλιο της κατά της COVID-19, εξαιτίας ανεξήγητης ασθένειας σε έναν συμμετέχοντα στην έρευνα.