Μητσοτάκης: 7 δις και 18 μέτρα για το Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης

Τα μέτρα στήριξης της Οικονομίας και της Άμυνας. Το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα από την ΔΕΘ.

Με κεντρική γραμμή την ανακούφιση της κοινωνίας από τις συνέπειες της κρίσης λόγω της πανδημίας και ταυτόχρονα τη διατήρηση της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του στο πλαίσιο του Thessaloniki Helexpo Forum, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τα 18 μέτρα για την Οικονομία και την Άμυνα της χώρας, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ. Το Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης αποτελεί τον «Οδικό Χάρτη» για τους επόμενους μήνες και το 2021 και περιλαμβάνει μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, προστασία της Πρώτης Κατοικίας για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε 26 νησιά, μεταξύ άλλων.

«Αποτελεί ένα γεγονός πραγματικά πρωτόγνωρο. Όπως είπατε η πανδημία δεν επέτρεψε την πραγματοποίηση της 85ης Διεθνούς Έκθεσης με τα πολλά της εμπορικά περίπτερα. Αυτή τη φορά δεν οργανώθηκαν οι συνήθεις επιχειρηματικές συναντήσεις. Ούτε και είχαμε τις παράλληλες εκδηλώσεις που παραδοσιακά τις συνοδεύουν», είπε ο πρωθυπουργός ανεβαίνοντας στο βήμα. Υπογράμμισε άλλωστε πως και η εικόνα της σημερινής του ομιλίας, με μόλις 50 συμμετέχοντες, με μάσκες, με αποστάσεις «δίνει το μέτρο των ιδιαίτερων συνθηκών γύρω μας».

«Θα παρουσιάσω την ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα» επισήμανε ο πρωθυπουργός.

"Ανατέλλει ταυτόχρονα μια νέα αυτοπεποίθηση, μια νέα εθνική αισιοδοξία, ότι μαζί κράτος και πολίτες θα τα καταφέρουμε"

Ο πρωθυπουργός τόνισε ωστόσο ότι ακριβώς γι' αυτό επέλεξε να είναι και πάλι παρών. Για να τιμήσει, όπως είπε, την πόλη και τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και για να καταγράψει με ρεαλισμό τις συνέπειες που φέρνει ο κορονοϊός στην κοινωνία και την οικονομία. Να μιλήσει όμως, όπως είπε, και για τις προκλήσεις της εθνικής μας πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επισημαίνοντας ότι θα παρουσιάσει την ευρύτερη στρατηγική για το επόμενο διάστημα, τόνισε ότι προτεραιότητά του είναι να μιλήσει συγκεκριμένα «για τα σταθερά βήματα που θα κάνει η χώρα στο ασταθές περιβάλλον του φθινοπώρου και του χειμώνα που έρχονται. Γιατί τίποτα πλέον στον κόσμο δεν είναι το ίδιο με χθες».

«Δίπλα στην αγωνία και την ανασφάλεια ανατέλλει ταυτόχρονα μια νέα αυτοπεποίθηση, μια νέα εθνική αισιοδοξία, ότι μαζί κράτος και πολίτες θα τα καταφέρουμε και ότι θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατοί» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.

"Θα βγούμε από αυτή την περιπέτεια πιο δυνατοί"

Επισήμανε μάλιστα ότι κατά την περυσινή αντίστοιχη ομιλία του κανείς δεν φανταζόταν τι θα επακολουθούσε. «Η υγειονομική κρίση χτύπησε όλο τον πλανήτη».

Υπογράμμισε όμως στο σημείο αυτό και τα πολλά επίπεδα στα οποία κλήθηκε να ανταποκριθεί η χώρα μας με την παράλληλη ένταση των μεταναστευτικών ροών. «Είναι αλήθεια ότι στους μήνες που προηγήθηκαν οι αναταράξεις υπήρξαν πολλές. Συχνά μάλιστα επάλληλες και συνδεόμενες μεταξύ τους». Υπογράμμισε ωστόσο «γι' αυτό είμαι εδώ για τα δύσκολα. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Για να δώσουμε ένα μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε».

"Στις απειλές και τα συνθήματα η Ελλάδα αντιπαρατάσσει λογική κι επιχειρήματα"

«Το κυβερνητικό σχέδιο, οι οδηγίες των ειδικών, η υπευθυνότητα των πολιτών μάς έκαναν πράγματι πρωταγωνιστές στην άμυνα κατά του ιού», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Επισήμανε μάλιστα ότι «κι όταν η οικονομία ξαναλειτούργησε διαχειρίστηκε σωστά το νέο κύμα».

Υπογράμμισε ωστόσο ότι καθώς «η διπλή κρίση υγείας οικονομία πολιορκεί πάλι τον πλανήτη, η χώρα μας συνεχίζει να διαχειρίζεται και το εθνικό μέτωπο που γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμο. Γιατί η 'Αγκυρα προσθέτει πλέον στις προκλήσεις του Αιγαίου και τη ναρκοθέτηση της ειρήνης σε όλη τη Μεσόγειο. Απειλεί τα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης και υπονομεύει την ασφάλεια σε ένα ευαίσθητο σταυροδρόμι τριών ηπείρων».

Και τόνισε «στις απειλές και τα συνθήματα η Ελλάδα αντιπαρατάσσει λογική κι επιχειρήματα».

"Μόνο ο επίλογος των προκλήσεων μπορεί να γίνει ο πρόλογος των συζητήσεων"

«Γιατί η άλλη όψη της ισχύος μας είναι η αποτελεσματική διπλωματία», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και υπογράμμισε ότι έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι έχουμε πολλούς και δυνατούς συμμάχους. «Γι' αυτό και επιμένω ότι μόνο ο επίλογος των προκλήσεων μπορεί να γίνει ο πρόλογος των συζητήσεων».

Στο σημείο αυτό τόνισε πως λόγω ακριβώς των διαστάσεων της υγειονομικής κρίσης, κάθε μακρόπνοος συνδυασμός μπορεί να μείνει μετέωρος και κάθε εξαγγελία χωρίς αντίκρισμα.

Προϊδέασε ότι η ομιλία του θα είναι διαφορετική όπως διαφορετικές είναι και οι συνθήκες, εστιασμένη στην οικονομία και στην άμυνα, όπως η πανδημία και οι εθνικές ανάγκες το επιβάλλουν.

"Tο πρόγραμμα της δράσης μας έχει κοινό σύνθημα: Aυτοπεποίθηση"

Στο περιβάλλον που κλονίζεται από την κρίση του κορονοϊού και τις συνέπειές της τόνισε ότι το φθινόπωρο και ο χειμώνας κρύβουν παγίδες αλλά και ευκαιρίες, γι’ αυτό και απαιτούν όχι μόνο μακροπρόθεσμο πλάνο αλλά και άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα.

«Δεν υπάρχει όραμα για το αύριο αν δεν υπηρετείται με συνέπεια το σήμερα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. «Ούτε οικονομική ανάταξη δίχως κοινωνική ανάταση», τόνισε.

«Το πρόγραμμα της δράσης μας έχει κοινό σύνθημα: αυτοπεποίθηση», πρόσθεσε. «Και δύο κεφάλαια ισάριθμα των προκλήσεων που βρίσκονται μπροστά μας, της αυτοπεποίθησης στην άμυνα, της αυτοπεποίθησης στην υγεία και την οικονομία».

Επεσήμανε ότι τα προηγούμενα χρόνια ο τομέας της άμυνας γνώρισε συνθήκες αποεπένδυσης. «Ήρθε η ώρα της ισορροπίας ανάμεσα στις ανάγκες και τις δυνατότητες. Η ώρα να ενισχύσουμε τις ένοπλες δυνάμεις ως παρακαταθήκη για την ασφάλεια της χώρας, αλλά και ως ύψιστη υποχρέωση στους Έλληνες που θα επωμιστούν το κόστος. Είναι το τίμημα της θέσης μας στο χάρτη».

"Έξι εμβληματικές αποφάσεις που πολλαπλασιάζουν την ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών όπλων"

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε έξι εμβληματικές αποφάσεις που όπως είπε «πολλαπλασιάζουν την ισχύ, τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ελληνικών όπλων:

Πρώτον . Η πολεμική μας αεροπορία αποκτά αμέσως μια μοίρα 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Μιράζ. Πρόκειται για αεροσκάφη Υπεροχής 4ης Γενιάς. Μία κίνηση, που ενισχύει την αποτρεπτική μας ισχύ. Και η οποία, σε συνδυασμό με τα εκσυγχρονισμένα F-16 και τα υπόλοιπα ελληνικά φτερά, δεν θα μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν.

. Η πολεμική μας αεροπορία αποκτά αμέσως μια μοίρα 18 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ με ταυτόχρονη αντικατάσταση των παλαιότερων Μιράζ. Πρόκειται για αεροσκάφη Υπεροχής 4ης Γενιάς. Μία κίνηση, που ενισχύει την αποτρεπτική μας ισχύ. Και η οποία, σε συνδυασμό με τα εκσυγχρονισμένα F-16 και τα υπόλοιπα ελληνικά φτερά, δεν θα μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν. Δεύτερον . Το Πολεμικό Ναυτικό εκκινεί τις διαδικασίες για την ένταξη στον στόλο του 4 νέων Φρεγατών Πολλαπλού Ρόλου. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει 4 Φρεγάτες ΜΕΚΟ, που ήδη διαθέτει. Τα νέα σκάφη θα πλαισιωθούν, επίσης, από 4 ναυτικά ελικόπτερα ROMEO. Τα πιο αξιόμαχα στον κόσμο. ΄Έτσι, οι θάλασσες μας θωρακίζονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ.

. Το Πολεμικό Ναυτικό εκκινεί τις διαδικασίες για την ένταξη στον στόλο του 4 νέων Φρεγατών Πολλαπλού Ρόλου. Παράλληλα, εκσυγχρονίζει και αναβαθμίζει 4 Φρεγάτες ΜΕΚΟ, που ήδη διαθέτει. Τα νέα σκάφη θα πλαισιωθούν, επίσης, από 4 ναυτικά ελικόπτερα ROMEO. Τα πιο αξιόμαχα στον κόσμο. ΄Έτσι, οι θάλασσες μας θωρακίζονται πιο αποτελεσματικά από ποτέ. Τρίτον . Εμπλουτίζεται συνολικά το οπλοστάσιο και των τριών Κλάδων. Και αμέσως εξασφαλίζονται: Νέα αντιαρματικά όπλα για τον Στρατό Ξηράς. Νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το Πολεμικό Ναυτικό, νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την Πολεμική μας Αεροπορία. Το δόγμα σε αυτόν τον τομέα είναι: "Κάθε οπλικό σύστημα λειτουργεί όσο ζει, όπως πρέπει και όπου χρειάζεται".

. Εμπλουτίζεται συνολικά το οπλοστάσιο και των τριών Κλάδων. Και αμέσως εξασφαλίζονται: Νέα αντιαρματικά όπλα για τον Στρατό Ξηράς. Νέες τορπίλες βαρέως τύπου για το Πολεμικό Ναυτικό, νέοι κατευθυνόμενοι πύραυλοι για την Πολεμική μας Αεροπορία. Το δόγμα σε αυτόν τον τομέα είναι: "Κάθε οπλικό σύστημα λειτουργεί όσο ζει, όπως πρέπει και όπου χρειάζεται". Τέταρτον. Το δυναμικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα 5ετίας. Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται όλο το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας και της εκπαίδευσης. Ώστε οι νέοι μας να αποκτούν δωρεάν πιστοποιημένες δεξιότητες. Με άλλα λόγια, επαγγελματικά εφόδια για την πολιτική τους ζωή, όσο θα υπηρετούν τη στρατιωτική.

Το δυναμικό των Ενόπλων μας Δυνάμεων ανανεώνεται με την πρόσληψη 15.000 ανδρών και γυναικών σε ορίζοντα 5ετίας. Ταυτόχρονα, επαναξιολογείται όλο το πλαίσιο της στρατιωτικής θητείας και της εκπαίδευσης. Ώστε οι νέοι μας να αποκτούν δωρεάν πιστοποιημένες δεξιότητες. Με άλλα λόγια, επαγγελματικά εφόδια για την πολιτική τους ζωή, όσο θα υπηρετούν τη στρατιωτική. Πέμπτον. Ενεργοποιούμε την Αμυντική μας Βιομηχανία. Ήδη, στα Ναυπηγεία της Ελευσίνας, αμερικανικά κεφάλαια επενδύουν στον εκσυγχρονισμό τους. Στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά σύντομα εισέρχεται στρατηγικός επενδυτής, διατηρώντας τις θέσεις εργασίας. Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία, το αμέσως επόμενο διάστημα επίκειται η ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης της ΕΛΒΟ. Και αναδιοργανώνεται η ΕΑΒ, ώστε να μετατραπεί σε κέντρο συντήρησης αεροσκαφών για την ευρύτερη περιοχή.

Έκτον. Οι Ένοπλες Δυνάμεις ενισχύουν την ψηφιακή τους λειτουργία. Αλλά και τη θωράκισή τους από κυβερνοεπιθέσεις υβριδικού τύπου. Σε κάθε επιχειρησιακό τους επίπεδο εγκαθίστανται σύγχρονα συστήματα που εξασφαλίζουν ασφαλή ροή στην πληροφορία και συνεπώς έγκαιρη κινητοποίηση. Πρόκειται για έξι γενναίες επιλογές. Έξι τολμηρές απαντήσεις όχι μόνο στις ανάγκες της συγκυρίας. Αλλά και στις προκλήσεις της Ιστορίας».

"12 βήματα αυτοπεποίθησης για την ελληνική οικονομία - προστασία της απασχόλησης και της παραγωγικής δραστηριότητας"

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως οι επιλογές στον τομέα της άμυνας «κινούνται σε πολλά επίπεδα: Όχι μόνον της ενίσχυσης των οπλικών συστημάτων αλλά και της αύξησης του ανθρώπινου δυναμικού, του εκσυγχρονισμού των δομών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και του νομικού πλαισίου για τις αμυντικές προμήθειες». Και προσέθεσε ότι «με άλλα λόγια, οι πρωτοβουλίες αυτές συνθέτουν ένα ρωμαλέο πρόγραμμα που θα γίνει εθνική ασπίδα. Ταυτόχρονα, όμως, συναποτελούν και κινήσεις με αναπτυξιακό πρόσημο. Καθώς κινητοποιούν την εθνική μας βιομηχανία. Αλλά και με κοινωνική σφραγίδα. Καθώς εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας».

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε δώδεκα πρωτοβουλίες για την οικονομία. Όπως είπε: «η πανδημία, όμως, δεν χτυπά μόνο τη δημόσια υγεία αλλά και την εθνική οικονομία. Και στο μέτωπο αυτό, η κυβέρνηση απάντησε με ένα πλέγμα μέτρων που ισχύει ήδη από την άνοιξη. Και που εμπλουτίζεται διαρκώς, ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Σήμερα, από τη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνω 12 ακόμα πρωτοβουλίες στην ίδια κατεύθυνση: Να προστατευτεί η απασχόληση και η παραγωγική δραστηριότητα όσο θα διαρκεί η υγειονομική κρίση. Και να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων στο δύσκολο διάστημα που έχουμε μπροστά μας. Είναι 12 βήματα αυτοπεποίθησης, που διαμορφώνουν έναν Οδικό Χάρτη για τους επόμενους μήνες, αλλά και το 2021. Ώστε η οικονομία να μείνει όρθια, ως προϋπόθεση για την ανάταξη και την ανάπτυξη. Τέσσερα από αυτά, στηρίζουν την εργασία. Τρία, τη ρευστότητα των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις. Και ακόμη πέντε, το εισόδημα των πιο αδύναμων. Αλλά και το εισόδημα της μεσαίας τάξης που δοκιμάστηκε για πολλά χρόνια. Αυτή άλλωστε, θα το ξαναπώ, είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής κοινωνίας. Η πορεία αυτή, λοιπόν, ξεκινά:

Βήμα πρώτο . Μειώνονται κατά 3 μονάδες (από 39,7% σε 36,7%) οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021. Υπάλληλος, δηλαδή, με καθαρό μισθό 1.016 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ. Και το κόστος της θέσης για την επιχείρηση θα μειωθεί κατά 301 ευρώ. Μεγεθύνεται, έτσι, το εισόδημα των νοικοκυριών. Και, ταυτόχρονα, ανοίγει ο δρόμος για νέες προσλήψεις από επιχειρήσεις των οποίων η ρευστότητα θα έχει ενισχυθεί.

. Μειώνονται κατά 3 μονάδες (από 39,7% σε 36,7%) οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών και μισθωτών του ιδιωτικού τομέα για το 2021. Υπάλληλος, δηλαδή, με καθαρό μισθό 1.016 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 158 ευρώ. Και το κόστος της θέσης για την επιχείρηση θα μειωθεί κατά 301 ευρώ. Μεγεθύνεται, έτσι, το εισόδημα των νοικοκυριών. Και, ταυτόχρονα, ανοίγει ο δρόμος για νέες προσλήψεις από επιχειρήσεις των οποίων η ρευστότητα θα έχει ενισχυθεί. Βήμα δεύτερο . Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Το μέτρο θα ισχύει κατ΄ αρχάς για ένα έτος, το 2021. Ανακουφίζονται, έτσι, με βάση την πηγή του εισοδήματος, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: έτσι ένας εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ θα έχει ετήσια φορολογική ελάφρυνση 361 ευρώ.

. Καταργείται η Εισφορά Αλληλεγγύης για μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, επαγγελματίες και αγρότες. Το μέτρο θα ισχύει κατ΄ αρχάς για ένα έτος, το 2021. Ανακουφίζονται, έτσι, με βάση την πηγή του εισοδήματος, όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα: έτσι ένας εργαζόμενος με μηνιαίες αποδοχές 2.000 ευρώ θα έχει ετήσια φορολογική ελάφρυνση 361 ευρώ. Βήμα τρίτο . Θεσμοθετείται αμέσως καινοτόμο Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Tο κράτος θα καλύπτει επί 6 μήνες τις εισφορές, εργαζόμενου και εργοδότη, για κάθε νέο υπάλληλο. Ανεξαρτήτως του μισθού και της ειδικότητάς του. Υπό τον μόνο όρο ότι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση δεν θα μειώνονται. Αν, μάλιστα, προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος, η θέση του θα επιδοτείται με ακόμη 200 ευρώ μηνιαίως. Η ρύθμιση μεταφράζεται, ένα ενδεικτικό παράδειγμα δίνω, σε κέρδος 2.821 ευρώ στο εξάμηνο, και για τις δύο πλευρές, για μία νέα πρόσληψη με μισθό 700 ευρώ. Ή, αντιστοίχως, περίπου 4.000 ευρώ για μισθό 1.200 ευρώ. Είναι μία ευκαιρία για τον άνεργο. Αλλά και μία ώθηση στις επιχειρήσεις. Ήρθε, επιτέλους, η ώρα από την επιδότηση της ανεργίας να περάσουμε στην ενίσχυση της εργασίας.

. Θεσμοθετείται αμέσως καινοτόμο Πρόγραμμα Επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας: Tο κράτος θα καλύπτει επί 6 μήνες τις εισφορές, εργαζόμενου και εργοδότη, για κάθε νέο υπάλληλο. Ανεξαρτήτως του μισθού και της ειδικότητάς του. Υπό τον μόνο όρο ότι οι θέσεις εργασίας στην επιχείρηση δεν θα μειώνονται. Αν, μάλιστα, προσληφθεί μακροχρόνια άνεργος, η θέση του θα επιδοτείται με ακόμη 200 ευρώ μηνιαίως. Η ρύθμιση μεταφράζεται, ένα ενδεικτικό παράδειγμα δίνω, σε κέρδος 2.821 ευρώ στο εξάμηνο, και για τις δύο πλευρές, για μία νέα πρόσληψη με μισθό 700 ευρώ. Ή, αντιστοίχως, περίπου 4.000 ευρώ για μισθό 1.200 ευρώ. Είναι μία ευκαιρία για τον άνεργο. Αλλά και μία ώθηση στις επιχειρήσεις. Ήρθε, επιτέλους, η ώρα από την επιδότηση της ανεργίας να περάσουμε στην ενίσχυση της εργασίας. Βήμα τέταρτο . Το πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ενισχύεται και επεκτείνεται έως το τέλος του 2020. Θα συνεχίσουν, έτσι, να αναπληρώνονται οι αμοιβές όσων είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο στους κλάδους που έπληξε η πανδημία, χωρίς να χάνονται ασφαλιστικά δικαιώματα επί του ονομαστικού τους μισθού. Επεκτείνεται, επίσης, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συμβάσεων στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Και σε αυτούς προστίθενται, τώρα, οι ξεναγοί και οι καλλιτέχνες.

. Το πρόγραμμα "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ενισχύεται και επεκτείνεται έως το τέλος του 2020. Θα συνεχίσουν, έτσι, να αναπληρώνονται οι αμοιβές όσων είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν με μειωμένο ωράριο στους κλάδους που έπληξε η πανδημία, χωρίς να χάνονται ασφαλιστικά δικαιώματα επί του ονομαστικού τους μισθού. Επεκτείνεται, επίσης, η δυνατότητα προσωρινής αναστολής συμβάσεων στους κλάδους της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Και σε αυτούς προστίθενται, τώρα, οι ξεναγοί και οι καλλιτέχνες. Βήμα πέμπτο . Ανοίγει αμέσως και ο 3ος κύκλος ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Το ύψος του τρίτου κύκλου θα είναι 1,5 δισ. Και στο εξής, θα περιλαμβάνει και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακές μηχανές από τους τομείς της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Αλλά και τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Ενώ δρομολογούμε και τον 4ο κύκλο για τον Νοέμβριο, με αρχικό ύψος τα 600 εκατ. ευρώ.

. Ανοίγει αμέσως και ο 3ος κύκλος ευνοϊκής χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω της «Επιστρεπτέας Προκαταβολής». Το ύψος του τρίτου κύκλου θα είναι 1,5 δισ. Και στο εξής, θα περιλαμβάνει και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς ταμειακές μηχανές από τους τομείς της εστίασης, του τουρισμού, των μεταφορών, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Αλλά και τις μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Ενώ δρομολογούμε και τον 4ο κύκλο για τον Νοέμβριο, με αρχικό ύψος τα 600 εκατ. ευρώ. Βήμα έκτο . Μετά την παρέμβασή μας στις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, θεσπίζεται το μέτρο των υπεραποσβέσεων σε ύψος 200% και για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για τρία έτη, 2021-2023. Μια έμμεση ένεση ρευστότητας που μειώνει τον εταιρικό φόρο και δίνει κίνητρο επενδύσεων σε εξοπλισμό που βελτιώνει συνολικά την παραγωγικότητα, ψηφιοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων.

. Μετά την παρέμβασή μας στις δαπάνες έρευνας και καινοτομίας, θεσπίζεται το μέτρο των υπεραποσβέσεων σε ύψος 200% και για ψηφιακές και πράσινες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου για τρία έτη, 2021-2023. Μια έμμεση ένεση ρευστότητας που μειώνει τον εταιρικό φόρο και δίνει κίνητρο επενδύσεων σε εξοπλισμό που βελτιώνει συνολικά την παραγωγικότητα, ψηφιοποιεί τις διαδικασίες και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των επιχειρήσεων. Βήμα έβδομο . Τον Οκτώβριο καταβάλλονται σε περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους τα αναδρομικά ποσά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, των κύριων συντάξεων για το 11μηνο 2015-2016. Ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν άλλα 460 εκατομμύρια σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Πρόκειται για μία θεσμική συμμόρφωση της Πολιτείας σε δικαστικές αποφάσεις. Αλλά και για πολιτική επιλογή κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί οι απόμαχοι της εργασίας βοηθούν, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όλη την οικογένεια.

. Τον Οκτώβριο καταβάλλονται σε περίπου ένα εκατομμύριο συνταξιούχους τα αναδρομικά ποσά ύψους 1,4 δισ. ευρώ, των κύριων συντάξεων για το 11μηνο 2015-2016. Ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο θα πιστωθούν άλλα 460 εκατομμύρια σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων. Πρόκειται για μία θεσμική συμμόρφωση της Πολιτείας σε δικαστικές αποφάσεις. Αλλά και για πολιτική επιλογή κοινωνικού χαρακτήρα. Γιατί οι απόμαχοι της εργασίας βοηθούν, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία, όλη την οικογένεια. Βήμα όγδοο . Καταργείται αμέσως ο ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά μας, που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Χιλιάδες κάτοικοι, από το Καστελλόριζο μέχρι τον 'Αη-Στράτη και από τους Οθωνούς μέχρι τη Γαύδο, απαλλάσσονται, σε μόνιμη βάση -και από το 2020- από την υποχρέωση αυτού του φόρου.

. Καταργείται αμέσως ο ΕΝΦΙΑ στα 26 μικρότερα νησιά μας, που δοκιμάστηκαν ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες. Χιλιάδες κάτοικοι, από το Καστελλόριζο μέχρι τον 'Αη-Στράτη και από τους Οθωνούς μέχρι τη Γαύδο, απαλλάσσονται, σε μόνιμη βάση -και από το 2020- από την υποχρέωση αυτού του φόρου. Βήμα ένατο. Για τους απασχολούμενους σε επαγγελματικούς κλάδους που χτύπησε ο κορονοϊός αναβάλλεται μέχρι και τον Απρίλιο του 2021, η καταβολή κάθε οφειλής που είχε ανασταλεί στην πρώτη φάση της πανδημίας. Φορολογική και ασφαλιστική. Και, βεβαίως, εξακολουθούν να ισχύουν όλες οι προηγούμενες διευκολύνσεις, όπως αυτές των ενοικίων.

Βήμα δέκατο . Επεκτείνεται για έξι μήνες ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και τις τουριστικές υπηρεσίες. Κλάδοι που συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, συνεχίζουν και να στηρίζονται σταθερά από την πολιτεία.

. Επεκτείνεται για έξι μήνες ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και τις τουριστικές υπηρεσίες. Κλάδοι που συνεχίζουν να πλήττονται από την πανδημία, συνεχίζουν και να στηρίζονται σταθερά από την πολιτεία. Βήμα ενδέκατο . Κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό μέχρι το τέλος του 2020. Και από τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών και δεύτερης ευκαιρίας που μέχρι τότε θα έχει ψηφιστεί.

. Κατόπιν ενεργειών της κυβέρνησης, σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα η πρώτη κατοικία των ευάλωτων νοικοκυριών δεν κινδυνεύει από πλειστηριασμό μέχρι το τέλος του 2020. Και από τον Ιανουάριο του 2021, οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στον νέο κώδικα διευθέτησης οφειλών και δεύτερης ευκαιρίας που μέχρι τότε θα έχει ψηφιστεί. Βήμα δωδέκατο. Παρατείνονται για δύο ακόμη μήνες όλα τα επιδόματα ανεργίας που μόλις έληξαν. Και μειώνεται σε 50 αντί των 100, ο αριθμός των απαιτούμενων ενσήμων για τη χορήγηση αυτής της ενίσχυσης. Εντάσσονται, έτσι, στο μέτρο αυτό εποχικοί εργαζόμενοι που είδαν μείωση στα ημερομίσθιά τους από την πανδημία.

Τόνισε ότι μιλάμε για συνολική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας 6,8 δισ. ευρώ. «To Σχέδιο Εθνικής Αυτοπεποίθησης προστατεύει και τονώνει την απασχόληση. Γιατί εκεί εκδηλώνονται εντονότερα οι συνέπειες της πανδημίας. Όπως έχω ξαναπεί, ο ίδιος ο ιός δεν είναι ταξικός, μπορεί να επηρεάσει όλους μας. Πλήττει το ίδιο ισχυρές και πιο αδύναμες χώρες. Και δεν ξεχωρίζει πλούσιους ή φτωχούς ανθρώπους. Όμως τα αποτελέσματά του στις κοινωνίες, θα είναι δυσμενέστερα για τους ασθενέστερους. Προτεραιότητά μας, συνεπώς, δεν μπορεί παρά να είναι η προστασία της Εργασίας. Με τη συμπαράσταση του Κράτους. Αλλά και με τη διατήρηση του παραγωγικού ιστού. Ο οποίος, άλλωστε, είναι και αυτός που γεννά την Απασχόληση».

"Η κρίση δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για να υποσταλεί η σημαία των μεγάλων αλλαγών - 12μηνο πρόγραμμα 12 σημαντικών μεταρρυθμίσεων"

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο σχέδιο των μεταρρυθμίσεων για το επόμενο 12μηνο. Όπως είπε «παράλληλα με το βραχυπρόθεσμο Σχέδιο Αυτοπεποίθησης, θα εκτυλίσσεται και ένα 12μηνο πρόγραμμα 12 σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Η κρίση δεν μπορεί να γίνει άλλοθι για να υποσταλεί η σημαία των μεγάλων αλλαγών. Τις αλλαγές αυτές περιγράφω συνοπτικά:

Εκσυγχρονίζεται η αγορά εργασίας με βάση εισηγήσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Καταργούνται παρωχημένες ρυθμίσεις του περασμένου αιώνα και καθιερώνονται νέα δικαιώματα, που διασφαλίζουν το μέλλον της εργασίας. Ενώ το νέο πλαίσιο ενθαρρύνει τις νέες θέσεις απασχόλησης.

Αναμορφώνεται η επικουρική ασφάλιση με την εισαγωγή του κεφαλαιοποιητικού συστήματος. Ενός ατομικού «κουμπαρά» για κάθε νέο εργαζόμενο, που θα επαναφέρει την εμπιστοσύνη όλων, κυρίως των νέων, στο ασφαλιστικό σύστημα.

Καθιερώνονται νέοι κανόνες στη διευθέτηση των χρεών προς Δημόσιο και τράπεζες. Επιχειρηματίες, επαγγελματίες και κάτοχοι στεγαστικών δανείων αποκτούν τώρα μία αληθινή δεύτερη Ευκαιρία. Με δικαιότερο χαρακτήρα και αναπτυξιακή στόχευση.

Επιταχύνεται η απονομή της Δικαιοσύνης. Ψηφιοποιούνται διαδικασίες. Έρχεται ο θεσμός της πιλοτικής δίκης και των επίκουρων βοηθών-δικαστών. Και αποκτά νέο λειτουργικό πλαίσιο η Εθνική Σχολή Δικαστών.

Η Ελλάδα αποκτά νέο Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και του έργου τους αμέσως. Και των διδασκόντων από το 2021. Ενώ νέος νόμος-πλαίσιο θα ενδυναμώσει κι άλλο το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων.

Ένα πολύ σημαντικό, νέο Χωροταξικό Σχέδιο οργανώνει τον δημόσιο χώρο με σεβασμό στο περιβάλλον. Προσδιορίζονται οι χρήσεις γης. Περιορίζεται η εκτός σχεδίου και η άναρχη δόμηση. Κι απλοποιείται η αδειοδότηση επενδύσεων, ιδίως Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ένα νέο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων έρχεται να αλλάξει τον 4412. Αφαιρώντας γραφειοκρατία και προσθέτοντας διαφάνεια. Κάτι που θα δώσει νέα ώθηση στα μεγάλα έργα υποδομών, αλλά και σε μικρότερα έργα σε επίπεδο Περιφέρειας και Δήμων ώστε να εκκινούν και να αποπερατώνονται με ταχύτητα, ποιότητα και ασφάλεια.

Το ΕΣΥ ενισχύεται. Θα κάνουμε μια μεγάλη τομή στην πρωτοβάθμια φροντίδα, με μονάδες χρόνιων παθήσεων και ημερήσιας νοσηλείας για μικρά χειρουργεία και θεραπείες. Αλλά και σε προσωπικό, με 4.000 νοσηλευτές κυρίως απ' όσους υπηρέτησαν ως επικουρικοί στην πανδημία.

Τέλος, αλλάζει δραματικά και το Δημόσιο: To ΑΣΕΠ αναδιαρθρώνεται και επιταχύνονται οι νέοι διορισμοί. Στην πύλη gov.gr θα προστεθούν άμεσα 400 ψηφιακές υπηρεσίες, ώστε να φτάσουν τις 1.000. Προσβάσιμες σε λίγο και από το κινητό μας τηλέφωνο.

Και στην Αυτοδιοίκηση θα κατατεθεί προς ψήφιση το νομοσχέδιο για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που διακρίνει οριστικά τις αρμοδιότητές της από το κεντρικό κράτος».

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο πρωθυπουργός: «Σήμερα πρωταγωνιστής είναι η Αυτοπεποίθηση των Ελλήνων: Tα δύο προγράμματα για την 'Αμυνα και την Οικονομία. Δύο γέφυρες, που θα περάσουν την πατρίδα και τους Έλληνες από την αβεβαιότητα, στη σιγουριά. Από τα θολά ερωτηματικά στη θετική απάντηση. Και από την υγειονομική και οικονομική αναταραχή στα ήρεμα νερά της προόδου και της ελπίδας».