Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Ρομπότ διευκολύνει την επικοινωνία των ασθενών σε νοσοκομείο

Το Μίτρα, που σημαίνει «φίλος» στα χίντι, πρωτοεμφανίσθηκε σε μια εκδήλωση το 2017.

Νοσοκομείο στην Ινδία έχει επιστρατεύσει ένα ρομπότ για να μετακινείται μεταξύ των θαλάμων βοηθώντας τους ασθενείς να επικοινωνήσουν με φίλους και συγγενείς.

Το Μίτρα, που σημαίνει «φίλος» στα χίντι, είναι γνωστό από μια εκδήλωση του 2017 κατά την οποία ‘συνομίλησε’ με τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου που το βοηθά να αναγνωρίζει τα πρόσωπα με τα οποία έχει επικοινωνήσει στο παρελθόν. Ένα τάμπλετ που έχει τοποθετηθεί στο στήθος του Μίτρα επιτρέπει σε ασθενείς να δουν τα αγαπημένα τους πρόσωπα καθώς και το ιατρικό προσωπικό που δεν έχει πρόσβαση στους θαλάμους.

«Χρειάζεται πολύς χρόνος για να αναρρώσει κανείς και σε αυτό τον χρόνο, όπου οι ασθενείς χρειάζονται πιο πολύ από ποτέ τις οικογένειές τους, αυτοί δεν επιτρέπεται να τους επισκεφθούν», δήλωσε ο δρ Αρούν Λακχανπάλ, γιατρός στο νοσοκομείο Yatharth Super Speciality Hospital, στην περιοχή Νόιντα, κοντά στην πρωτεύουσα Νέο Δελχί.

Το Μίτρα χρησιμοποιείται κυρίως από ασθενείς που δεν είναι σε θέση να επικοινωνήσουν με τα κινητά τους τηλέφωνα.

«Συζητήσαμε κυρίως για την κατάσταση της υγείας μου», δήλωσε ο Μακχανλάλ Κάζι, συνταξιούχος κυβερνητικός υπάλληλος και ασθενής κορονοϊού που χρησιμοποίησε το ρομπότ για να επικοινωνήσει με τους συγγενείς του. «Ήρθα εδώ την Παρασκευή και τώρα άρχισα να νιώθω καλύτερα. Νιώθω πολύ χαρούμενος».

Το ρομπότ, που ανέπτυξε η νεοφυής εταιρία με έδρα της την Μπανγκαλόρ Invento Robotics, κόστισε στο νοσοκομείο 1 εκατ. ρουπίες (13.600 δολάρια), σύμφωνα με τον Γιατάρτ Τιαγκί, επικεφαλής της εταιρίας λειτουργίας του νοσοκομείου.

Το Μίτρα χρησιμοποιείται επίσης για την εξ αποστάσεως επικοινωνία με ειδικούς προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος μόλυνσης, πρόσθεσε.

«Κανονικά είναι πολύ δύσκολο για έναν ψυχολόγο ή έναν διαιτολόγο να δουν έναν ασθενή με COVID», πρόσθεσε ο Τιαγκί, προσθέτοντας ότι το ρομπότ είναι «πολύ χρήσιμο».

Ο αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού στην Ινδία ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια, με τη χώρα να είναι η δεύτερη παγκοσμίως μετά τις ΗΠΑ που περνά αυτό το δυσοίωνο ορόσημο.