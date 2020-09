Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ιανός”: Δείτε live την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα

Πως κινείται το φαινόμενο που ενσκήπτει από τις πρώρες ώρες της Πέμπτης στην Ελλάδα.

Η κακοκαιρία «Ιανός» ενσκήπτει στην χώρα μας από την Πέμπτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε εγρήγορση τον κρατικο μηχανισμό, ενώ ο Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε και συστάσεις προς τους πολίτες.

Εκτός από τις έντονες βροχοπτώσεις, ο «Ιανός» θα συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους και θα επηρεάσει την Αττική και τουλάχιστον την μισή χώρα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Μιχάλης Πετράκης ανέφερε ότι αναμένεται να εκδηλωθούν στην χώρα μας πολύ θυελλώδεις άνεμοι, ταχύτητας έως και 120 χιλιομέτρων ανά ώρα.

Δείτε live την πορεία που ακολουθεί η κακοκαιρία «Ιανός»: