“Ιανός”: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιοχές της δυτικής Ελλάδας

Οι πρώτες ανακοινώσεις της ΓΓΠΠ για τις περιοχές στις οποίες θα φτάσει πρώτα το κύμα κακοκαιρίας.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκαν η Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη και Ηλεία, ενόψει του κύματος σφοδρής κακοκαιρίας που αναμένεται στην περιοχή. Την απόφαση ανακοινώσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Ο Ν. Χαρδαλιάς συγκεκριμένα δήλωσε ότι «τέθηκαν ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Μέχρι το βράδυ θα έχουμε την εικόνα για Κόρινθο και Αττική, το δεύτερο κύμα της καταιγίδας», είπε και επανάλαβε τις χθεσινές οδηγίες:

Όσοι βρίσκονται σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν ή βρίσκονται κοντά σε ποταμούς, χείμαρρους ή ακτές, αποφύγετε να μείνετε σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους. Εξετάστε το ενδεχόμενο για το διήμερο αυτής της κακοκαιρίας να μην παραμείνετε στα σπίτια σας και να φιλοξενηθείτε σε συγγενείς ή φίλους.

Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζοί ή με όχημα, εάν βρεθείτε στη θέση αυτή. Για κανένα λόγο.

«Ο μηχανισμός θα είναι παντού» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε πως στις 6 το απόγευμα θα γίνουν ανακοινώσεις για επιμέρους ζητήματα, όπως η κυκλοφορία, τα φορτηγά, η κινητοποίηση των ΕΜΑΚ κ. ά.

Σημειώνεται ότι "κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας" προβλέπεται από το νέο νόμο σε περίπτωση επαπειλούμενου σοβαρού κινδύνου.

Σύμφωνα με τον κ. Χαρδαλιά, όλος ο μηχανισμός βρίσκεται σε ετοιμότητα, είναι μια δύσκολη κατάσταση, πρόκειται για φαινόμενο με ιδιαίτερα στοιχεία.