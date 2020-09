Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: To ποσό που θα λάβει η Ελλάδα και τα επόμενα βήματα

Πότε αναμένονται οι πρώτες εκταμιεύσεις από το Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τι λένε πηγές της Κομισιόν.

Της Μαρίας Αρώνη

Tις επιχορηγήσεις που θα λάβουν οι χώρες της ΕΕ από το Mηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility) – το βασικότερο εργαλείο του Ταμείου Ανάκαμψης (Next Generation EU), ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνιστώντας παράλληλα στα κράτη-μέλη να συμπεριλάβουν συγκεκριμένες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στα «εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας» που θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Ανάκαμψης περιέχει 500 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις και 250 δις ευρώ σε δάνεια και το βασικό του εργαλείο που είναι ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας διαθέτει συνολικά 672,5 δις. Ευρώ (δάνεια και επιχορηγήσεις).

Βάσει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου, η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 32 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 19,5 δις ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,5 δις ευρώ αφορούν δάνεια.

Ειδικότερα, με βάση τη σημερινή ανακοίνωση της Επιτροπής, η Ελλάδα αναμένεται να λάβει από τις επιχορηγήσεις του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το ποσό των 12,612 δις ευρώ για τα έτη 2021 και 2022 (περίπου το 70%) και 3,631 δις ευρώ ως το τέλος του 2023 (30%).

Η προθεσμία για την υποβολή των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας είναι η 30η Απριλίου 2021. Ωστόσο, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να υποβάλουν τα προσχέδια από τις 15 Οκτωβρίου 2020.

Σύμφωνα με πηγές της Κομισιόν, οι πρώτες εκταμιεύσεις από το Μηχανισμό δεν αναμένεται να ξεκινήσουν νωρίτερα από το Μάιο του 2021

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών πρέπει να συνάδουν με τις ανά χώρα συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου, κυρίως για τα έτη 2019 και 2020 και να στοχεύουν στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και στην προώθηση της «πράσινης» και ψηφιακής μετάβασης.

Επιπλέον η Κομισιόν παρουσιάζει πρόσθετες οδηγίες στα κράτη μέλη σχετικά με την ανάπτυξη των εθνικών σχεδίων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας.



Συγκεκριμένα, η Κομισιόν ενθαρρύνει έντονα τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν στα σχέδιά τους επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως οι καθαρές τεχνολογίες, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, η επαναφόρτιση και ο ανεφοδιασμός καυσίμων, οι βιώσιμες και έξυπνες μεταφορές, οι ευρυζωνικές υπηρεσιες σε περιοχές και νοικοκυριά ( συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών και 5G), ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και υγειονομικών συστημάτων), τα βιομηχανικά δεδομένα, η προσαρμογή των εκπαιδευτικών συστημάτων για την υποστήριξη ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης για όλες τις ηλικίες, κ.α.



Η υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα συντονίζεται από την ειδική ομάδα δράσης της Κομισιόν (Task Force) σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Ένα διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παράσχει πολιτική καθοδήγηση στην ειδική αυτή ομάδα δράσης, για να διασφαλιστεί η συνεκτική και αποτελεσματική εφαρμογή του Μηχανισμού.



Η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνήσουν το συντομότερο δυνατόν σχετικά με τη νομοθετική πρόταση, ώστε ο Μηχανισμός να τεθεί σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2021.