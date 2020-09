Κόσμος

Δύο βδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές το βιβλίο του Ομπάμα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εξηγεί πως προσπάθησε να προσφέρει «μια έντιμη αφήγηση» της προεδρίας του.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα ανακοίνωσε σήμερα πως το βιβλίο με τα απομνημονεύματά του θα κυκλοφορήσει στις 17 Νοεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά τις προεδρικές εκλογές στις οποίες αντίπαλοι θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζο Μπάιντεν.

Με τίτλο «Promised Land» («Γη της Επαγγελίας»), το βιβλίο θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα σε 25 γλώσσες και θα είναι ο πρώτος από δύο τόμους.

«Το να έχεις τελειώσει ένα βιβλίο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο συναίσθημα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό», έγραψε στο Twitter ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος, ο οποίος ήταν στην εξουσία από το 2009 έως το 2017.

Ο προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ εξηγεί πως προσπάθησε να προσφέρει «μια έντιμη αφήγηση» της προεδρίας του και έναν στοχασμό πάνω «στο πώς μπορεί κανείς να κατευνάζει τις εντάσεις και να ενεργεί με τρόπο ώστε η δημοκρατία να λειτουργεί για όλους».

Το βιβλίο, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου παρέμενε μέχρι τώρα άγνωστη, θα εκδοθεί στις ΗΠΑ από τον οίκο Penguin Random House.

Το βιβλίο της Μισέλ Ομπάμα, το οποίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2018, σημείωσε μεγάλη επιτυχία. Μέχρι σήμερα έχει πωλήσει πάνω από 11,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.