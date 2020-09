Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αρκουμανέας στον ΑΝΤ1: ο περιορισμός των επαφών μπορεί να αποτρέψει το lockdown (βίντεο)

Ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ αναφέρεται στην κάλυψη πολλών κλινών ΜΕΘ από ασθενείς με COVID, στα κρούσματα στα σχολεία και τα rapid test.​