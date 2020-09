Τεχνολογία - Επιστήμη

“Ιανός”: Νέο μήνυμα από το 112 για τον μεσογειακό κυκλώνα

Νέο προειδοποιητικό μήνυμα για την κακοκαιρία. Νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους των Ιονίων νήσων

Μετά τα νησιά του Ιονίου, το 112 έστειλε μήνυμα και στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας για την κακοκαιρία "Ιανός" που θα φέρει ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Προειδοποίηση για ακραία καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή σας. Αποφύγετε υπόγεια, ημιυπόγεια και σημεία που μπορεί να πλημμυρίσουν. Ασφαλίστε αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο. Παρακολουθείτε ΜΜΕ».

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί οι περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Μεσσηνίας, Ιθάκης, Κεφαλονιάς, Αρκαδίας και Ζακύνθου λόγω του μεσογειακού κυκλώνα.