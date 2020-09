Κοινωνία

“Ιανός”: Ισχυρά φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα (εικόνες)

Ο μεσογειακός κυκλώνας «σφυροκοπά» τη δυτική Ελλάδα από τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Στο έλεος του Ιανού είναι Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Ιθάκη από τα ξημερώματα της Παρασκευής. Ο κυκλώνας πλήττει τα νησιά, με χαρακτηριστικά τους ισχυρούς ανέμους που φτάνουν μέχρι και τα 10 μποφόρ και βροχές.

Πλημμύρες, πτώσεις δένδρων και ζημιές σε σκάφη είναι ο πρώτος απολογισμός του φαινομένου, που έχει ισχυρή παρουσία και στα δυτικά της Πελοποννήσου.

«Η κατάσταση, προς το παρόν, είναι διαχειρίσιμη», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα, τονίζοντας ότι ο μηχανισμός είναι σε επιφυλακή.

Όπως είπε πάντως, έχουν σημειωθεί πλημμύρες στα τρία νησιά, στα οποία έχει κοπεί η ηλεκτροδότηση.

«Έχουμε μεγάλες και εκτεταμένες ζημιές, είναι ακριβώς όπως τα έλεγαν», δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο έπαρχος Ιθάκης, κ.Λιβιτσάνος.

Όλος ο μηχανισμός του νησιού βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό και όλοι οι υπάλληλοι βρίσκονται στις θέσεις ώστε να επέμβουν όπου χρειαστεί, κάτω από αντίξοες συνθήκες που δημιουργεί ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός».

Σύμφωνα με την προϊστάμενη Πολιτικής Προστασίας Ζακύνθου, Μ.Μουζάκη, έχει φύγει μία στέγη, έχει βουλιάξει ένα ιστιοφόρο και κινδυνεύουν κι άλλα, έχουν πέσει πάρα πολλά δέντρα σε όλο το νησί – ένα εκ των οποίων σε παιδικό σταθμό – έχουν πέσει καλώδια ηλεκτροδότησης

Το θετικό είναι ότι, δεν έχουν υπάρξει τραυματισμοί.

Πριν λίγη ώρα στην περιοχή του Καλαμακίου, πυλώνας ρεύματος έπιασε φωτιά κοντά σε ξενοδοχείο της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και της ΔΕΔΔΗΕ. Η φωτιά έσβησε αμέσως αλλά θα χρειαστούν περαιτέρω εργασίες όταν ξημερώσει. Από τη βλάβη αυτήν, μένει χωρίς ρεύμα ξενοδοχείο της περιοχής που φιλοξενεί τουρίστες αλλά και περίπου δέκα σπίτια.

Ακόμη, συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, έχουν πραγματοποιήσει άνοιγμα σε χαντάκια στις περιοχές του Αργασίου και του Αλυκανά που είχαν πλημμυρίσει.

Κυλλήνη: η θάλασσα βγήκε στη στεριά

