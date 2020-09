Οικονομία

Αντικειμενικές αξίες: Αναπροσαρμογή σε 16 περιοχές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η λίστα με τις 16 περιοχές, σε όλη την επικράτεια. Πότε θα ισχύσουν και πώς επηρεάζονται φόροι και δημοτικά τέλη.

Στην αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών σε 16 περιοχές σε όλη τη χώρα προχώρησε το υπουργείο μετά τις εισηγήσεις των εκτιμητών και σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι τιμές στις περισσότερες ζώνες μειώνονται με εξαίρεση 4 περιοχές. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο ή τον Δεκέμβριο του 2019 κατά περίπτωση και θα επιφέρουν ως επί το πλείστον μειώσεις στον φετινό ΕΝΦΙΑ, αλλά και στο φόρο μεταβίβασης για όσους προχώρησαν στην αγορά ακινήτων από τα τέλη του 2019 έως σήμερα. Ταυτόχρονα και τα δημοτικά τέλη θα αναπροσαρμοσθούν αναλόγως.

Νέες τιμές ζώνης

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα από τις 2 Οκτωβρίου 2019 αναπροσαρμόζονται οι τιμές:

Για τη ζώνη Α' της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού σε 3.950 ευρώ, από 4.200.

Για τη ζώνη Β' της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού σε 3.100 ευρώ, από 3.750.

Για τη ζώνη ΣΤ' της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού σε 2.800 ευρώ, από 3.250 .

Για τη ζώνη Α' της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 3.750 ευρώ, από 4.150.

Για τη ζώνη Β' της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 4.700 ευρώ όσο είναι και σήμερα

Για τη ζώνη Γ' της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 3.300 ευρώ από 3.550.

Για τη ζώνη Δ' της Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης σε 3.350 ευρώ, από 3.200 ευρώ.

Για τη ζώνη Ε' Εκάλης του Δήμου Κηφισιάς σε 2.000 ευρώ, από 1.900 σήμερα.

Για τη ζώνη ΚΕ' του 1ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων σε 3.250 ευρώ από 3.050.

Για τη ζώνη Α' του οικισμού Λιλαίας του Δήμου Δελφών σε 1.000 ευρώ από 900 σήμερα.

Για τη ζώνη Α' του οικισμού Αετοφωλιάς της Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, του Δήμου Τήνου σε 1.050 ευρώ από 900

Για τη ζώνη Α' του οικισμού Αγίας Βαρβάρας της Δημοτικής Ενότητας Τήνου σε 1.100 ευρώ από 850

Από 18 Δεκεμβρίου 2019 αναπροσαρμόζονται οι τιμές:

Για τη ζώνη Α' του οικισμού Καρκάδος, της Δημοτικής Ενότητας Τήνου σε 800 ευρώ από 1.050 ευρώ σήμερα

Για τη ζώνη Β' του οικισμού Κάτω Κλείσματος, σε 950 ευρώ από 1.050 ευρώ

Για τη ζώνη Α' του οικισμού Καλλονής σε 1.100 όσο είναι και σήμερα

Για τη ζώνη ΣΤ' Τήνου, του Δήμου Τήνου, σε 950 ευρώ από 1.200 ευρώ σήμερα